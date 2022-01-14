Orijinal Örümcek Adam çizgi romanının tek bir sayfası rekor fiyata satıldı

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 10:25
Salgının başlamasından bu yana popüler kültüre ait ikonların açık artırmaya çıkarılması, yükselen bir trend haline geldi, rekor fiyatlar ortaya çıktı. İşte bu durum Örümcek Adam çizgi romanında da yaşandı.
Film serilerine ve animasyonlara uyarlanarak bir fenomene dönüşen Örümcek Adam karakterinin ilk kez ortaya çıktığı 1984 yapımı çizgi roman, ABD’de yapılan bir müzayedede rekor fiyata satıldı.
Örümcek Adam’ı ilk kez meşhur kostümüyle siyah beyaz gösteren, Mike Zeck tarafından yaratılan çizgi romanın tek bir sayfası, açık artırmada 3,36 milyon dolara alıcı buldu.
ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Heritage Müzayede Evi Başkan Yardımcısı Joe Maddalena, “Koleksiyoncular nostaljilerini satın alıyorlar. Modern sanat parçalarını satın almaktansa bunu tercih ediyorlar, çünkü bu, onlara bir modern sanat eserinden daha fazla şey ifade ediyor” dedi.
Maddalena ayrıca, Örümcek Adam’ın orijinal çizgi roman sayfasını “türünün tek örneği” olarak tanımladı.
Kısa süre içinde bir başka benzer eseri daha açık artırmaya çıkaracaklarını söyleyen Maddalena, bunun Süpermen’in orijinal kopyası olacağını söyledi. 1984’ten kalma orijinalbaskı, 3,18 milyon dolara satışa çıkarılacak.
Öte yandan Örümcek Adam, sadece müzayedede rekor kırmadı. Serinin Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) adlı yeni filmi dört haftadır gösterimde ve dünya çapında 1,5 milyar dolar hasılat elde etti. Tom Holland ve Zendaya'nın başrollerde yer aldığı yapım, şu anda sinema tarihinin en çok izlenen altıncı filmi konumunda.