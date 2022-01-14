Orijinal Örümcek Adam çizgi romanının tek bir sayfası rekor fiyata satıldı

Örümcek Adam’ın 1984’te çıkan orijinal çizgi romanının bir sayfası, ABD’nin Teksas eyaletinde yapılan bir açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 10:25

Orijinal Örümcek Adam çizgi romanının tek bir sayfası rekor fiyata satıldı - 1

Salgının başlamasından bu yana popüler kültüre ait ikonların açık artırmaya çıkarılması, yükselen bir trend haline geldi, rekor fiyatlar ortaya çıktı. İşte bu durum Örümcek Adam çizgi romanında da yaşandı.

Film serilerine ve animasyonlara uyarlanarak bir fenomene dönüşen Örümcek Adam karakterinin ilk kez ortaya çıktığı 1984 yapımı çizgi roman, ABD’de yapılan bir müzayedede rekor fiyata satıldı.  

Orijinal Örümcek Adam çizgi romanının tek bir sayfası rekor fiyata satıldı - 2

3,36 MİLYON DOLARA SATILDI

Örümcek Adam’ı ilk kez meşhur kostümüyle siyah beyaz gösteren, Mike Zeck tarafından yaratılan çizgi romanın tek bir sayfası, açık artırmada 3,36 milyon dolara alıcı buldu.

Orijinal Örümcek Adam çizgi romanının tek bir sayfası rekor fiyata satıldı - 3

"TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ"

ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Heritage Müzayede Evi Başkan Yardımcısı Joe Maddalena, “Koleksiyoncular nostaljilerini satın alıyorlar. Modern sanat parçalarını satın almaktansa bunu tercih ediyorlar, çünkü bu, onlara bir modern sanat eserinden daha fazla şey ifade ediyor” dedi.

Maddalena ayrıca, Örümcek Adam’ın orijinal çizgi roman sayfasını “türünün tek örneği” olarak tanımladı.

Orijinal Örümcek Adam çizgi romanının tek bir sayfası rekor fiyata satıldı - 4

Kısa süre içinde bir başka benzer eseri daha açık artırmaya çıkaracaklarını söyleyen Maddalena, bunun Süpermen’in orijinal kopyası olacağını söyledi. 1984’ten kalma orijinalbaskı, 3,18 milyon dolara satışa çıkarılacak.

Orijinal Örümcek Adam çizgi romanının tek bir sayfası rekor fiyata satıldı - 5

FİLM DE REKOR KIRDI

Öte yandan Örümcek Adam, sadece müzayedede rekor kırmadı. Serinin Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) adlı yeni filmi dört haftadır gösterimde ve dünya çapında 1,5 milyar dolar hasılat elde etti. Tom Holland ve Zendaya'nın başrollerde yer aldığı yapım, şu anda sinema tarihinin en çok izlenen altıncı filmi konumunda.

Orijinal Örümcek Adam çizgi romanının tek bir sayfası rekor fiyata satıldı - 6

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