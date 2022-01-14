Orijinal Örümcek Adam çizgi romanının tek bir sayfası rekor fiyata satıldı

Salgının başlamasından bu yana popüler kültüre ait ikonların açık artırmaya çıkarılması, yükselen bir trend haline geldi, rekor fiyatlar ortaya çıktı. İşte bu durum Örümcek Adam çizgi romanında da yaşandı.

Film serilerine ve animasyonlara uyarlanarak bir fenomene dönüşen Örümcek Adam karakterinin ilk kez ortaya çıktığı 1984 yapımı çizgi roman, ABD’de yapılan bir müzayedede rekor fiyata satıldı.