Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming) ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far From Home) filmlerinin devamı niteliğindeki Spider-Man: No Way Home 'a dair bugüne kadar pek çok teori öne sürüldü ancak görünüşe göre Marvel, film vizyona girene kadar bunlara dair resmi bir açıklama yapmayacak.