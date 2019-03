1 EN İYİ FİLM ADAYLARI TAHMİNİ The Goldfinch The Irishman Ford v. Ferrari Little Women The Laundromat Fair and Balanced Once Upon a Time in Hollywood Queen & Slim A Beautiful Day in the Neighborhood

2 EN İYİ YÖNETMEN ADAYLARI TAHMİNİ Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Martin Scorsese (The Irishman)

Greta Gerwig (Little Women)

Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Melina Matsoukas (Queen & Slim)

3 EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI TAHMİNİ Amy Adams (The Woman in the Window)

Cynthia Erivo (Harriet)

Natalie Portman (Lucy in the Sky)

Viola Davis (I Almost Forgot About You)

Cate Blanchett (Lucy and Desi)

4 EN İYİ ERKEK OYUNCU ADAYLARI TAHMİNİ Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Timothée Chalamet (The King)

Daniel Kaluuya (Queen & Slim)

Ansel Elgort (The Goldfinch)

5 EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ADAYLARI TAHMİNİ Cate Blanchett (Where’d You Go, Bernadette?)

Margot Robbie (Once Upon a Time in Hollywood)

Meryl Streep (Little Women)

Charlize Theron (Fair and Balanced)

Saoirse Ronan (Little Women)