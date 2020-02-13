Oscar alamayan Avengers: Endgame tarihe geçti

Sinemada en yüksek hasılat yapan film rekorunu kırarak zirveye yerleşen Avengers: Endgame, en çok hasılat getiren yapım unvanını alan tüm filmlerin Oscar kazanmasına rağmen heykele ulaşamadı. En İyi Görsel Efekt kategorisinde aday gösterilen film, Oscar alamayınca da tarihe geçmiş oldu.

Oscar Töreni’nden eli boş dönen Avengers: Endgame, tüm zamanların en çok hasılat getiren filmi rekorunu kırıp da Oscar kazanamayan tek yapım olarak tarihe geçti.







En İyi Görsel Efekt kategorisinde aday olan yapım ödülü 1971 filmine kaptırdı. Marvel hayranları için büyük bir hayal kırıklığına sebep olan bu sonuç, vizyona girmesinden bu yana adı rekorlarla anılan Avengers: Endgame’in bu kez farklı bir konuda tarihe geçmesine neden oldu.







1939 yapımı Rüzgar Gibi Geçti (Gone With the Wind) “Tüm zamanların en çok hasılat getiren yapımı” unvanını 37 yıl boyunca korumuş, yapım En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil toplamda 8 Oscar kazanmıştı.







Unvanı kısa bir süreliğine Rüzgar Gibi Geçti’den devralan 1966 yapımı Neşeli Günler (The Sound of Music) 5 Oscar’a layık görülmüştü.







Francis Ford Coppola’nın 1972 tarihli başyapıtı Baba (The Godfather), tüm zamanların en çok hasılat getiren filmlerinden biri olmuş, 11 dalda Oscar’a aday olan film üç Oscar kazanmıştı.







En çok hasılat getiren filmlerden biri de korku klasiği Jaws olmuştu. Baba filmini 4 yıllık tahtından eden 1976 tarihli yapım “Yaz gişe rekortmenleri” akımını başlatmakla kalmamış, aday olduğu dört daldan üçünde galip gelmişti.



George Lucas klasiği Star Wars vizyona girdiği 1978’te döneminin en çok hasılat getiren yapımı olmuştu. 10 dalda Oscar’a aday gösterilen film 6’sını kazanmıştı.







Steven Spielberg imzalı 1982 yapımı ET gişe rekorları kırmış, 9 dalda aday olmuş ve toplamda 4 Oscar’a layık görülmüştü.



10 yıl sonra yine bir Spielberg klasiği Jurassic Park, tüm zamanların en çok hasılat getiren yapımı unvanını kazanmış, aday olduğu üç dalın hepsinde Oscar’ı kazanmıştı.







James Cameron’ın gişe rekorları kıran Titanic’i, 14 dalda aday gösterilerek Oscar’da da rekora imza atmış, toplamda 11 Oscar’a layık görülmüştü.



Avengers: Endgame’in gişe rekortmenliğindeki selefi Avatar, 9 dalda Oscar’a aday olmuş, üçünü kazanmıştı.



Vizyona girmesiyle Avatar’ı tahtından eden, eleştirmenlerin ve Marvel hayranlarının övgüsünü toplayan Avengers: Endgame, tüm zamanların en yüksek hasılat getiren yapımı unvanına sahip bir film için şimdiye kadarki en az sayıda Oscar adaylığını kazandı.