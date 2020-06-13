Oscar Ödülleri'nde yenilikler

Dünyada 7 milyon 700 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs, beklendiği gibi Akademi Ödülleri'ne de yansıdı. Geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayınlanan filmlerin de değerlendirmeye alınmasına karar veren Akedemi yeni kararlar aldı. 2022’den itibaren En İyi Film kategorisinde 10 adayın olacağı açıklanırken, 28 Şubat 2021’de düzenlenmesi planlanan 93. scar Ödülleri‘nin tarihinde bir değişiklik yapılmadı.

13.06.2020 - 09:26

Oscar Ödülleri'nde yenilikler - 1
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, pandemi nedeniyle sinema salonlarının kapatılması, iptal edilen filmler ve festivallerden sonra 28 Şubat 2021’de düzenlenmesi planlanan 93. Oscar Ödülleri için değişiklikler yapmaya devam ediyor. Nisan ayından Oscar Ödülleri'nde ilk defa doğrudan dijital platformlarda yayınlanan filmlerin de değerlendirmeye alınmasına karar veren, ayrıca En İyi Ses Kurgusu ve En İyi Ses Miksajı tek bir kategoride birleştiren Akademi yeni kararlarını açıkladı.
Oscar Ödülleri'nde yenilikler - 2

Akademi, beklenenin aksine 8 Şubat 2021’de düzenlenmesi planlanan 93. Oscar Ödülleri'nin tarihinde bir değişikliğe gitmedi ve konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. 

Oscar Ödülleri'nde yenilikler - 3
Adayların belirlenme sürecinde Akademi üyelerinin kullandığı oylara bağlı olarak sayıları 5 ile 10 arasında değişen En İyi Film adaylarının sayısı 10 olarak değiştirildi. Ancak bu değişikliğin 94. Akademi Ödülleri’nden itibaren uygulanacağı açıklandı.
Oscar Ödülleri'nde yenilikler - 4

Sadece kendi üyeleri içinde değil, tüm sinema sektöründe daha kapsayıcı bir alan yaratmak isteyen Akademi, bu amaç doğrultusunda Amerikan Yapımcılar Birliği (PGA) ile birlikte sektörün öncü isimlerinden oluşan bir komite oluşturdu. Akademi başkanı David Rubin tarafından seçilecek bu komite, Oscar için değerlendirmeye alınacak filmler belirlenirken kapsayıcılığı ve temsil çeşitliliğini de göz önüne alan yeni standartlar belirleyecek.

Oscar Ödülleri'nde yenilikler - 5
31 Temmuz’a kadar belirlenecek bu yeni standartlar da 93. Akademi Ödülleri’ni etkilemeyecek ve 2022’den itibaren uygulamaya koyulacak.

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