Oscar Ödülleri'nde yenilikler

Sadece kendi üyeleri içinde değil, tüm sinema sektöründe daha kapsayıcı bir alan yaratmak isteyen Akademi, bu amaç doğrultusunda Amerikan Yapımcılar Birliği (PGA) ile birlikte sektörün öncü isimlerinden oluşan bir komite oluşturdu. Akademi başkanı David Rubin tarafından seçilecek bu komite, Oscar için değerlendirmeye alınacak filmler belirlenirken kapsayıcılığı ve temsil çeşitliliğini de göz önüne alan yeni standartlar belirleyecek.