Oscar’ı seyredenlere 50 bin dolar ödül

Bu hareketin her geçen yıl Oscar törenlerine azalan seyirci ilgisini canlı tutmak için yapıldığı tahmin ediliyor. Geçen yıl Jimmy Kimmel’in sunduğu törenin reytingi önceki yıla göre yüzde 19 azalmıştı. The Shape of Water’ın En İyi Film seçildiği 90. Oscar Ödülleri ortalama 26,5 milyon kişi tarafından seyredilmişti. Önceki yıl yine Jimmy Kimmel’in sunduğu 89. Oscar Ödül Töreni 32,9 milyon izlenme almıştı.