Oscar’ı seyredenlere 50 bin dolar ödül
ntv.com.tr
91. Oscar Ödülleri’ni (Oscar 2019) canlı olarak yayınlayacak olan ABC kanalı, seyircilere 50 bin dolarlık büyük ödül vaat etti. Kanal, canlı yayın esnasında “Resmi Oscar Oyunu”na katılan seyirciler arasından seçilen bir kişiye para ödülü verecek.
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Oscar izlerken 50 bin dolar para kazanabilirsiniz!
91. Oscar Ödülleri’ne (Oscar 2019) geri sayım başlamışken, ödül törenini canlı olarak yayınlayacak ABC kanalından seyircilere ödül duyurusu yapıldı.
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24 Şubat’ı 25 Şubat’a bağlayan gece yapılan tören esnasında canlı olarak oyun oynanacak.
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ABC’nin “Resmi Oscar Oyunu” olarak adlandırdığı interaktif oyunda, her bir kategoride ödül kazananların tahmin edilmesi, sorulara yanıt verilmesi ve canlı olarak yapılan ankete katılmak gerekiyor.
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Tahminlerde ve soruların yanıtlarında doğru tercihleri işaretleyenler arasından rastgele seçilen bir kişi 50 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.
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Bu hareketin her geçen yıl Oscar törenlerine azalan seyirci ilgisini canlı tutmak için yapıldığı tahmin ediliyor. Geçen yıl Jimmy Kimmel’in sunduğu törenin reytingi önceki yıla göre yüzde 19 azalmıştı. The Shape of Water’ın En İyi Film seçildiği 90. Oscar Ödülleri ortalama 26,5 milyon kişi tarafından seyredilmişti. Önceki yıl yine Jimmy Kimmel’in sunduğu 89. Oscar Ödül Töreni 32,9 milyon izlenme almıştı.