Osman Hamdi, Van Gogh ve Göbeklitepe aynı sergide buluştu

Anadolu Ajansı 25.06.2021 - 17:22
Serginin açılışında konuşan DasDas Sahne'nin kurucularından, oyuncu Mert Fırat, 4 yıl önce bu hayali gerçekleştirmek üzere Ferdi Alıcı ile yola çıktıklarını belirterek, "Biz DasDas olarak, böyle dijital bir sergi alanına dönüşmeyi çok değerli buluyoruz. Tam da pandemi nedeniyle sanattan bu kadar kopmuşken, uzaklaşmışken, İnsanlar birbirinden bu kadar uzaklaşmışken, yapay zekanın ve sanatın gücüyle, çok farklı disiplinlerin bir arada durabildiği bir paydada buluştuk" dedi.
Serginin yönetmeni, yeni medya sanatçısı Ferdi Alıcı da destek verenlere teşekkür ederek, "Şu anda izleyeceğiniz eserler aslında son 10 sene boyunca yaptığımız retrospektif çalışmalardan bir seçki ile iki eser. Sergiye ilk girdiğinizde, 2018'de Paris'te gerçekleştirdiğimiz, 'Şiirsel Yapay Zeka' eseriyle karşılaşıyorsunuz. Yaklaşık bir milyon kişi geleneksel sanatın merkezi Paris'te biletli deneyimledi 9 ay boyunca" diye konuştu.
Sergide yer alan eserlere ilişkin bilgi veren Alıcı, şunları kaydetti: "Van Gogh'un ömrü boyunca yaptığı tüm eserlerden oluşan bir veri setinin, yapay zekayla ilişkisinin gördüğünüz, yapay zekanın 12 milyar fırça darbesiyle olmayan, yeni Van Gogh eserlerini sarmalayan bir deneyim izleyeceksiniz."
"Osman Hamdi de kendi topraklarımızdan yetişmiş en büyük sanatçılardan biri. Son iş olarak da dijital dünyanın ve teknolojinin sınırlarının zorlandığı, en yeni algoritmaların kullanıldığı, hem lokal hem global sanat eserlerinin deneyimlediğiniz, sanatın geçmişini ve geleceğini aynı kanvasta yaşadığınız, duvarların şeffaflaştığı ve mimari algının yok olduğu bir deneyim yaşayacaksınız."
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