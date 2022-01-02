Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Macar Kralı Tökeli'nin (Thököly) sır dolu serüveni

Seka Kültür Parkı alanındaki Tökeli İmre Anı Evi’nden bahseden Arkeolog Salim Saraç, "Burada bulunan gravürler ve yağlı boya tablolar röprodüksiyondur; kılıç, tabanca ve sikke ve madalyonlar ise orijinaldir. 1908 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Tökeli İmre mezarının üstüne bir anıt mezar dikiliyor daha sonra bu mezar tahrip oluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilerleyen yıllarda Tökeli İmre Anı Evi’nin bulunduğu alana aynı şekilde mezarı yaptırılıyor. Orijinal mezar taşı da bulunuyor" dedi.