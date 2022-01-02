Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Macar Kralı Tökeli'nin (Thököly) sır dolu serüveni

Haberler - İHA 02.01.2022 - 15:30
Macar Kralı Tökeli (Thököly) İmre’nin hayatı İzmit’te son buldu. 1670 yılında dedesi ve babası ile başlattığı bağımsızlık hareketinde başarı sağlayamayan Tökeli İmre, 1699-1700 yılları arasında ailesi ve himayesindeki 2 bin askerle Osmanlı Devletine sığındı.
İlk önce İstanbul’a gelen Tökeli, buradan da İzmit Karatepe köyünde bulunan bir çiftliğe yerleştirildi. Kocaeli’de 5 sene yaşayan Tökeli, 1705 yılında İzmit’te öldü. Ölümünün 200. yılında mezarı açılarak kemikleri Macaristan’a götürülen Tökeli’nin anı evi ise Kocaeli’de bulunuyor.
2008 yılında açılan anı evi 5 gün boyunca ziyaretçilerin akınına uğruyor. Tökeli, kendi mührünün üzerine "Kral-ı Orta Macar’ım ki namım Tökeli İmre, Mûin-i Ali Osman’ım daim hazırım emre" yazdırarak, Osmanlı Devleti’ne olan bağlılığını bildirmişti. Ayrıca Tökeli İmre’ye, ’Orta Macar Kralı’ ünvanı verilmişti.
"TÖKELİ İMRE KOCAELİ’DE 5 SENE YAŞADI"
Macar Kralı Tökeli (Thököly) İmre hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü’nde görevli Arkeolog Salim Saraç, "Tökeli (Thököly) İmre 1657 yılında Macaristan Kesmark’ta doğmuştur. Tökeli ve ailesi Osmanlı’ya sığınmak zorunda kalmıştır 1699 yılında ailesi ve himayesindeki 1500-2000 askerlerle beraber İstanbul’a gelmiştir. Osmanlı Devleti Tökeli İmre’yi, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karatepe köyünde bulunan çiftliğe yerleştirmiştir. Kendisi Kocaeli’de 5 sene yaşamış ve 1705 yılında burada vefat etmiştir. Ölümünün 200’üncü yılında Macar hükümeti tarafından Osmanlı Devletine başvurularak Tökeli İmreli’nin kemikleri mezarından alınıp doğduğu yer olan Macaristan Kesmark’taki anıt mezarına defnedilmiştir" dedi.
Seka Kültür Parkı alanındaki Tökeli İmre Anı Evi’nden bahseden Arkeolog Salim Saraç, "Burada bulunan gravürler ve yağlı boya tablolar röprodüksiyondur; kılıç, tabanca ve sikke ve madalyonlar ise orijinaldir. 1908 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Tökeli İmre mezarının üstüne bir anıt mezar dikiliyor daha sonra bu mezar tahrip oluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ilerleyen yıllarda Tökeli İmre Anı Evi’nin bulunduğu alana aynı şekilde mezarı yaptırılıyor. Orijinal mezar taşı da bulunuyor" dedi.