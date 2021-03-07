Osmanlı'nın haberleşme kulesine 3 boyutlu dijital belgeleme

Kulenin ahşap hatıl, balkon ve çatı haricinde tamamıyla taştan oluştuğunu belirten İpek, şöyle devam etti: "Zamanla yıkılmaya yüz tutmuş bu yapı, atıl bir halde beklemektedir. Domaniç'te bulunan en yüksek tarihi yapı olma özelliğini taşıyan bu yapının hem ilçemizin tarihi hem kültürel turizmine kazandırılması için gerekli inceleme ve araştırmaları beş aydır yapmaktaydık. Geçtiğimiz ay içinde yol haritamız belli oldu ve gerekli çalışmalara başlandı. Tarihi kulenin röntgen cihazı ile ölçüleri ve planını belirleyecek teknik ekip gerekli çalışmayı yaparak mimari ve teknik çalışmanın ilk aşamasını gerçekleştirmiş oldu."