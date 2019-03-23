Our Planet belgeselinden çarpıcı vahşi yaşam fotoğrafları
Doğa belgesellerinin vazgeçilmez ismi Sir David Attenborough’un seslendirdiği, ödüllü Planet Earth ve Blue Planet belgesellerinin yönetmeni Alastair Fothergill’in başında olduğu Silverback Films ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (WWF) işbirliği ile hayata geçirilern Gezegenimiz’den (Our Planet) vurucu görüntüler yayınlandı. 5 Nisan’da gösterime girecek Netflix'in yeni belgeselinin çekimleri Afrika'nın kurak çöllerinden, okyanusun derinlerine 50 farklı ülkede yapıldı ve hazırlanması 4 yıl sürdü. İşte gezegenin en değerli türlerine ve narin yaşam alanlarına odaklanan Gezegenimiz’den (Our Planet) fotoğraflar...