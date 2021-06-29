Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Böbrek yetmezliği nedeniyle 77 yaşında vefat eden oyuncu, senarist, seslendirme sanatçısı Ali Demirel, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

29.06.2021 - 15:48 | Son Güncelleme : 29.06.2021 - 15:55

Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı - 1

Armutalan Mahallesi Siteler Camisinde düzenlenen cenaze töreninde, Ali Demirel'in eşi Melek, çocukları Sara ve Sun Demirel taziyeleri kabul etti.

Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı - 2

Demirel'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığında defnedildi.

Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı - 3
Cenazeye, sanatçının yakınları ve sevenlerinin yanı sıra, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve Ali Zağlı da katıldı.
Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı - 4

ALİ DEMİREL KİMDİR?

13 Mart 1944'te İstanbul'da dünyaya gelen Ali Demirel  Levent Kırca ve Oya Başar'ın bir döneme damga vuran Olacak O Kadar adlı komedi programında yer alan isimlerden biriydi.

Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı - 5

Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Demirel, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, garson gibi karakterleri canlandırdı. 

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