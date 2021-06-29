Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı

29.06.2021 - 15:48 | Son Güncelleme : 29.06.2021 - 15:55
Armutalan Mahallesi Siteler Camisinde düzenlenen cenaze töreninde, Ali Demirel'in eşi Melek, çocukları Sara ve Sun Demirel taziyeleri kabul etti.
Demirel'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığında defnedildi.
ALİ DEMİREL KİMDİR?
13 Mart 1944'te İstanbul'da dünyaya gelen Ali Demirel Levent Kırca ve Oya Başar'ın bir döneme damga vuran Olacak O Kadar adlı komedi programında yer alan isimlerden biriydi.
Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Demirel, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, garson gibi karakterleri canlandırdı.