Oyuncu Alparslan Özmol'dan babaya son görev

'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un hayatını kaybeden babası Coşkun Özmol (87) son yolculuğuna uğurlandı.

Haberler - DHA 16.10.2021 - 15:08

Oyuncu Alparslan Özmol'dan babaya son görev - 1
'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un Gemlik’te yaşayan babası Coşkun Özmol (87), hayatını kaybetti.
Oyuncu Alparslan Özmol'dan babaya son görev - 2

Alpaslan Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. 

Oyuncu Alparslan Özmol'dan babaya son görev - 3
Coşkun Özmol'un cenaze namazı Bursa'nın Gemlik ilçesi Asım Koçcabıyık Camii'nde kılındı.
Oyuncu Alparslan Özmol'dan babaya son görev - 4
Özmol'un cenazesi öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Gemlik İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Oyuncu Alparslan Özmol'dan babaya son görev - 5
Alpaslan Özmol, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

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