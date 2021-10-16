Oyuncu Alparslan Özmol'dan babaya son görev

'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un hayatını kaybeden babası Coşkun Özmol (87) son yolculuğuna uğurlandı. 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un Gemlik’te yaşayan babası Coşkun Özmol (87), hayatını kaybetti. Alpaslan Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Coşkun Özmol'un cenaze namazı Bursa'nın Gemlik ilçesi Asım Koçcabıyık Camii'nde kılındı. Özmol'un cenazesi öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Gemlik İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Alpaslan Özmol, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.