Pandemi döneminde en çok okunan kitaplar

Ayrıca pandemi döneminde internet üzerinden yapılan siparişlere göre 11 Mart-10 Mayıs 2020 döneminde en çok satan 10 kitap şu şekilde sıralandı:
- Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı
- İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali
- Kral Şakir 8 - Macera Adası! Varol Yaşaroğlu
- Şeker Portakalı - Jose Mauro de Vasconcelos
- Simyacı - Paulo Coelho
- Bir İdam Mahkumunun Son Günü - Victor Hugo
- 1984 - George Orwell
- Körlük - Jose Saramago
- Hayvan Çiftliği - George Orwell
- Otomatik Portakal - Anthony Burgess