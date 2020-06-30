Paris Jackson yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen olarak canlandıracak

Michael Jackson'ın 22 yaşındaki kızı Paris Jackson, Bella Thorne ve Gavin Rossdale’in de yer aldığı Habit adlı filmde, lezbiyen bir kadın olarak tasvir edilen Hz. İsa’ya hayat verecek.

30.06.2020 - 08:29 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 08:31

Paris Jackson yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen olarak canlandıracak - 1

‘Popun kralı’ unvanına sahip olan Michael Jackson’ın oyunculuk yapan kızı Paris Jackson yeni bir filme hazırlanıyor. 22 yaşındaki Jackson, yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen bir kadın olarak canlandıracak. 

Paris Jackson yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen olarak canlandıracak - 2

Bella Thorne ve Gavin Rossdale'in de rol alacağı Habit adlı filmde seyirci, rock-n-roll görünümlü İsa Mesih'i dağınık saçları ve burun halkası olan bir kadın olarak seyredecek. Karakterin bir kadın olarak canlandırılacağı açıklansa da bir lezbiyen olarak tasvir edileceği daha önce belirtilmemişti. Dolayısıyla bu bilginin filme dair tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.

Paris Jackson yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen olarak canlandıracak - 3

Filmin bir diğer yıldızı olan Bella Thorne, Hz. İsa fetişi olan ve rahibe gibi görünmeye çalışan şehirli bir parti kızını canlandıracak. Thorne’un karakteri ayrıca yanlış giden uyuşturucu anlaşmasının sonuçlarından kaçmaya çalışıyor.

Filmde yer alacak isimler arasında ayrıca Josie Ho, Jamie Hince, Alison Mosshart, Andreja Pejic ve Libby Mintz de var.

Paris Jackson yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen olarak canlandıracak - 4

FİLMDE MÜZİK ÖN PLANDA

Yapımcı Donovan Leitch, Entertainment Weekly’ye verdiği röportajda filmde müziklerin de çok önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, “Filmi kasıtlı olarak rock yıldızlarıyla doldurduk ve filmin müzikleri epey hareketli olacak” dedi.

Paris Jackson yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen olarak canlandıracak - 5

Corona virüs salgını nedeniyle filmin yapımına bir süre ara verildiği post-prodüksiyon aşamasında olduğu aktarıldı. Janell Shirtcliff’in yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin ne zaman vizyona gireceği henüz bilinmiyor. 

Paris Jackson yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen olarak canlandıracak - 6

HIRİSTİYAN GRUPLARDAN TEPKİ

Filmle ilgili, Hıristiyan gruplardan tepkiler yükselmeye başladı, filmin engellenmesi için harekete geçildi. Örneğin, kar amacı gütmeyen bir Hıristiyan grubu olan Movieguide, filmi "İnananlar için kabul edilemez" diye tanımlayarak filmin durdurulması için imza kampanyası başlattı.

Paris Jackson yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen olarak canlandıracak - 7

MICHAEL JACKSON'IN BU HALİ DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEDİ

Öte yandan oyunculuğun yanı sıra modellik ve şarkıcılık da yapan Paris Jackson, en son babası Michael Jackson’ın şimdiye dek hiç görülmemiş görüntülerine yer verdiği Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn adlı belgeseliyle gündeme gelmişti.

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