Paris Jackson yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen olarak canlandıracak

30.06.2020 - 08:29 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 08:31
‘Popun kralı’ unvanına sahip olan Michael Jackson’ın oyunculuk yapan kızı Paris Jackson yeni bir filme hazırlanıyor. 22 yaşındaki Jackson, yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen bir kadın olarak canlandıracak.
Bella Thorne ve Gavin Rossdale'in de rol alacağı Habit adlı filmde seyirci, rock-n-roll görünümlü İsa Mesih'i dağınık saçları ve burun halkası olan bir kadın olarak seyredecek. Karakterin bir kadın olarak canlandırılacağı açıklansa da bir lezbiyen olarak tasvir edileceği daha önce belirtilmemişti. Dolayısıyla bu bilginin filme dair tartışmaları alevlendirmesi bekleniyor.
Filmin bir diğer yıldızı olan Bella Thorne, Hz. İsa fetişi olan ve rahibe gibi görünmeye çalışan şehirli bir parti kızını canlandıracak. Thorne’un karakteri ayrıca yanlış giden uyuşturucu anlaşmasının sonuçlarından kaçmaya çalışıyor.
Filmde yer alacak isimler arasında ayrıca Josie Ho, Jamie Hince, Alison Mosshart, Andreja Pejic ve Libby Mintz de var.
FİLMDE MÜZİK ÖN PLANDA
Yapımcı Donovan Leitch, Entertainment Weekly’ye verdiği röportajda filmde müziklerin de çok önemli bir yeri olduğunu söyleyerek, “Filmi kasıtlı olarak rock yıldızlarıyla doldurduk ve filmin müzikleri epey hareketli olacak” dedi.
Corona virüs salgını nedeniyle filmin yapımına bir süre ara verildiği post-prodüksiyon aşamasında olduğu aktarıldı. Janell Shirtcliff’in yönetmen koltuğunda yer aldığı filmin ne zaman vizyona gireceği henüz bilinmiyor.
HIRİSTİYAN GRUPLARDAN TEPKİ
Filmle ilgili, Hıristiyan gruplardan tepkiler yükselmeye başladı, filmin engellenmesi için harekete geçildi. Örneğin, kar amacı gütmeyen bir Hıristiyan grubu olan Movieguide, filmi "İnananlar için kabul edilemez" diye tanımlayarak filmin durdurulması için imza kampanyası başlattı.
MICHAEL JACKSON'IN BU HALİ DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEDİ
Öte yandan oyunculuğun yanı sıra modellik ve şarkıcılık da yapan Paris Jackson, en son babası Michael Jackson’ın şimdiye dek hiç görülmemiş görüntülerine yer verdiği Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn adlı belgeseliyle gündeme gelmişti.