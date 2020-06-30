Paris Jackson yeni filminde Hz. İsa'yı lezbiyen olarak canlandıracak

Filmin bir diğer yıldızı olan Bella Thorne, Hz. İsa fetişi olan ve rahibe gibi görünmeye çalışan şehirli bir parti kızını canlandıracak. Thorne’un karakteri ayrıca yanlış giden uyuşturucu anlaşmasının sonuçlarından kaçmaya çalışıyor.

Filmde yer alacak isimler arasında ayrıca Josie Ho, Jamie Hince, Alison Mosshart, Andreja Pejic ve Libby Mintz de var.