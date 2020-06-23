Paris'te salgını yok saydılar

Fransa, dünyada 9 milyon 194 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüsü yok saydı, yaz ortası festivali için tüm tedbirleri unuttu.

23.06.2020 - 10:29

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Fransa'nın başkenti Paris'te  yaz ortası festivali (Fete de La Musique) nedeniyle sokaklarda irili ufaklı konserler düzenlendi, milyonlarca kişi dışarı çıktı.
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Kalabalıklar, corona virüs riskine rağmen sabaha kadar dans etti.

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Festivalde katılımcıların maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti.

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AFP'ye konuşan bir katılımcı, "Müzik festivali çok önemli ve ulusal bir organizasyon. İnsanların kurallara sıkı sıkıya uymamasına saygı duymak lazım" dedi.
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Paris sokaklarından fotoğraflar
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