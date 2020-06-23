Paris'te salgını yok saydılar

Fransa, dünyada 9 milyon 194 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüsü yok saydı, yaz ortası festivali için tüm tedbirleri unuttu. Fransa'nın başkenti Paris'te yaz ortası festivali (Fete de La Musique) nedeniyle sokaklarda irili ufaklı konserler düzenlendi, milyonlarca kişi dışarı çıktı. Kalabalıklar, corona virüs riskine rağmen sabaha kadar dans etti. Festivalde katılımcıların maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti. AFP'ye konuşan bir katılımcı, "Müzik festivali çok önemli ve ulusal bir organizasyon. İnsanların kurallara sıkı sıkıya uymamasına saygı duymak lazım" dedi. Paris sokaklarından fotoğraflar