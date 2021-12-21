Patara'da tüm zamanların ziyaretçi ve gelir rekoru

XANTHOS ANTİK KENTİ



Kaş'taki Likya Birliği'nin en önemli altı kentinden biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Xanthos Antik Kenti'nin kasım ayında ziyaretçi sayısı 2 bin 357 oldu. Kasım ayındaki ziyaretlerden 20 bin 55 lira gelir sağlandı. Xanthos Antik Kenti'nin geçen yılın kasıma ayında ise 1687 ziyaretçi gezdi ve 12 bin 110 lira gelir elde edildi. Xanthos Antik Kenti'ni 11 ayda 27 bin 606 kişi ziyaret etti.