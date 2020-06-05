Patty Jenkins: Marvel çok kontrolcü

Bu durumu 'Yönetmen kontrol altında' olarak tanımlayan Jenkins Fransız Premiere dergisine yaptığı açıklamada "Evet, bu olabilir. Dahası, böylece yönetmenin vizyonunu uygulamaya koyup koyamayacağı da hemen belli olur. Böylesi bir durumda, bu insanların benden farklı bir iş yaptığı izlenimine kapılıyorum" dedi.