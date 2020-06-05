Patty Jenkins: Marvel çok kontrolcü

DC filmi Wonder Woman'ın yönetmeni Patty Jenkins, patronları çok kontrolcü olduğu için Marvel Stüdyoları'yla çalışmak istemediğini söyledi.

05.06.2020 - 06:54

DC Sinematik Evreni’nin en başarılı filmi kabul edilen Wonder Woman'a imza atan ve devam halkası Wonder Woman 1984'te de yönetmen koltuğunda oturan Patty Jenkins, Marvel ile çalışmama nedenlerine açıklık getirdi.

Wonder Woman 1984 fragmanı (Tıkla izle)

Thor Karanlık Dünya (The Dark World) için Marvel ile anlaştıktan sonra görevinden istifa eden Jenkins; Marvel şahsi bir meselesi olmadığını, stüdyonun filmlerinde tam kontrol sağlamak istemesinin kendisine uymadığını söyledi.

 

Bu durumu 'Yönetmen kontrol altında' olarak tanımlayan Jenkins Fransız Premiere dergisine yaptığı açıklamada "Evet, bu olabilir. Dahası, böylece yönetmenin vizyonunu uygulamaya koyup koyamayacağı da hemen belli olur. Böylesi bir durumda, bu insanların benden farklı bir iş yaptığı izlenimine kapılıyorum" dedi.

 

48 yaşındaki yönetmen, ortak evrenleri umursamadığı için DC kahramanlarının bir araya geldiği Justice League'de çalışma fırsatını değerlendirmediğini söyledi.

 

14 Ağustos'ta seyirciyle buluşacak Wonder Woman 1984'le istediği her şeyi tam olarak gerçekleştirdiğini söyleyen Patty Jenkins "Harika setlerde harika aksiyon sahneleri çekmeye bayılıyorum. Bundan gerçekten zevk alıyorum" dedi.

14 Ağustos'ta seyirciyle buluşacak Wonder Woman 1984'le istediği her şeyi tam olarak gerçekleştirdiğini söyleyen Patty Jenkins "Harika setlerde harika aksiyon sahneleri çekmeye bayılıyorum. Bundan gerçekten zevk alıyorum" dedi.

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