"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu

Her yıl düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışması, güldürürken doğal yaşamın korunması için farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu yıl dünyanın dört bir yanından gönderilen yedi bin fotoğraftan 42’si finale kaldı. Fotoğraflarda su samurları, ayılar, maymunlar, kaplanlar, penguenler ve diğer vahşi hayvanlar gülünç hareketleri ve sevimlilikleriyle kalpleri eritiyor.

İşte 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasında finale kalanlar...

ntv.com.tr 06.09.2021 - 17:27 | Son Güncelleme : 06.09.2021 - 17:44

"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 1

İki profesyonel fotoğrafçı ve çevreci olan Paul Joynson-Hicks v Tom Sullam tarafından başlatılan ve bu yıl yedinci  kez düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belirlendi. 

Fotoğraf: Clemence Guinard

"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 2

Bir yandan güldüren, bir yandan da doğal yaşamın korunması için farkındalık yaratmayı amaçlayan yarışma, uluslararası bir doğa koruma vakfı olan Born Free Foundation işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Fotoğraf: John Speirs

"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 3

KAZANANLAR 22 EKİM'DE BELLİ OLACAK

Bu yılki yarışmanın kazananları 22 Ekim’de düzenlenecek online bir törenle duyurulacak.

Fotoğraf: David Eppley

"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 4

Fotoğrafçı Aditya Kshirsagar, poz veren bir kertenkelenin bu fotoğrafına "Tutum" adını verdi. Kshirsagar, "Bu kertenkele türünün erkekleri, bölgelerini izlemek için daha yüksek yerleri seçiyor. Bu özel hayvanı, yazın yüksek sıcağında bir çalının dalına tünerken yakaladım" dedi.

Fotoğraf: Aditya Kshirsagar

"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 5

Bununla birlikte yeşil asma yılanları  saldırganlaştıklarında ağızlarını açıyor. Ancak Kshirsagar, fotoğraftaki durumun daha çok geniş bir gülümsemeye benzediğini belirterek, “Yeşil asma yılanları, Hindistan'ın Batı Ghats bölgesinde çok yaygın.  "Yaklaştığınızda, ağızlarını sonuna kadar açarak saldırganlık gösteriyorlar. Ancak, buu güzel, zararsız asma yılanına dair korkacak bir şey yok. Görünüşe göre bana gülümsüyordu" diye konuştu.

Fotoğraf: Aditya Kshirsagar

"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 6

"PAZARTESİ SABAHLARI RUH HALİM"

Andrew Mayes huysuz görünen bir sığırcığın “Pazartesi Sabahları Ruh Halim”  adlı bu fotoğrafını çekti. Mayes, "Bu anı, Güney Afrika'daki Rietvlei Doğa Koruma Alanı'nda bir ağaca tünemiş bir grup alaca sığırcığın fotoğrafını çekerken yakaladım. Pazartesi sabahları büründüğüm ruh halini mükemmel bir şekilde özetliyor" açıklamasını yaptı.

Fotoğraf:  Andrew Mayes

"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 7

Andy Parkinson'un "Leaning Post" filminde bir ayı yavrusu, manzaranın tadını çıkarmak için annesine yaslandı.

Parkinson, "Genç bir yavru, sabırlı annesini eğik bir direk olarak kullanmaya karar verdi, ağaçlardaki kuşlar daha yakından incelenmeyi gerektiriyor" diye yazdı.

Fotoğraf: Andy Parkinson

"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 8

İşte 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasında finale kalan diğer fotoğraflar...

Fotoğraf: Chee Kee Teo

"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 9
Fotoğraf:  Andy Parkinson
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 10
Fotoğraf: Anita Ross
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 11
Fotoğraf: Arthur Trevino
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 12
Fotoğraf: Axel Bocker
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 13
Fotoğraf: Brook Burling
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 14
Fotoğraf: Carol Taylor
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 15
Fotoğraf: Charlie Page
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 16
Fotoğraf: Cheryl Strahl
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 17
Fotoğraf: Chu Han Lin
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 18
Fotoğraf: Dawn Wilson
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 19
Fotoğraf: Dikky Oesin
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 20
Fotoğraf: Giovanni Querzani
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 21
Fotoğraf: KT Wong
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 22
Fotoğraf: Lea Scaddan
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 23
Fotoğraf: Philipp Stahr
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 24
Fotoğraf: Rohin Bakshi
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 25
Fotoğraf: Tom Svensson
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 26
Fotoğraf: Txema Garcia Laseca
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 27
Fotoğraf: Dirk-Jan Steehouwer
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 28
Fotoğraf: Edwin Smits
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 29
Fotoğraf: Gurumoorthy K.
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 30
Fotoğraf: Jakub Hodan
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 31
Fotoğraf:  Jan Piecha
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 32
Fotoğraf: Joshua Galicki
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 33
Fotoğraf: Ken Jensen
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 34
Fotoğraf: Kevin Biskaborn
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 35
Fotoğraf: Larry Petterborg
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 36
Fotoğraf: Lea Scaddan
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 37
Fotoğraf: Martina Novotna
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 38
Fotoğraf: Mattias Hammar
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 39
Fotoğraf: Nicolas de Vaulx
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 40
Fotoğraf:  Pal Marchhart
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 41
Fotoğraf:  Patrick Dirlam
"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu - 42
Fotoğraf: Roland Kranitz

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