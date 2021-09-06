"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu

Bununla birlikte yeşil asma yılanları saldırganlaştıklarında ağızlarını açıyor. Ancak Kshirsagar, fotoğraftaki durumun daha çok geniş bir gülümsemeye benzediğini belirterek, “Yeşil asma yılanları, Hindistan'ın Batı Ghats bölgesinde çok yaygın. "Yaklaştığınızda, ağızlarını sonuna kadar açarak saldırganlık gösteriyorlar. Ancak, buu güzel, zararsız asma yılanına dair korkacak bir şey yok. Görünüşe göre bana gülümsüyordu" diye konuştu.

Fotoğraf: Aditya Kshirsagar