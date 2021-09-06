"Pazartesi sabahları ruh halim": 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belli oldu

ntv.com.tr 06.09.2021 - 17:27 | Son Güncelleme : 06.09.2021 - 17:44
İki profesyonel fotoğrafçı ve çevreci olan Paul Joynson-Hicks v Tom Sullam tarafından başlatılan ve bu yıl yedinci kez düzenlenen Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının finalistleri belirlendi.
Fotoğraf: Clemence Guinard
Bir yandan güldüren, bir yandan da doğal yaşamın korunması için farkındalık yaratmayı amaçlayan yarışma, uluslararası bir doğa koruma vakfı olan Born Free Foundation işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.
Fotoğraf: John Speirs
Bu yılki yarışmanın kazananları 22 Ekim’de düzenlenecek online bir törenle duyurulacak.
Fotoğraf: David Eppley
Fotoğrafçı Aditya Kshirsagar, poz veren bir kertenkelenin bu fotoğrafına "Tutum" adını verdi. Kshirsagar, "Bu kertenkele türünün erkekleri, bölgelerini izlemek için daha yüksek yerleri seçiyor. Bu özel hayvanı, yazın yüksek sıcağında bir çalının dalına tünerken yakaladım" dedi.
Fotoğraf: Aditya Kshirsagar
Bununla birlikte yeşil asma yılanları saldırganlaştıklarında ağızlarını açıyor. Ancak Kshirsagar, fotoğraftaki durumun daha çok geniş bir gülümsemeye benzediğini belirterek, “Yeşil asma yılanları, Hindistan'ın Batı Ghats bölgesinde çok yaygın. "Yaklaştığınızda, ağızlarını sonuna kadar açarak saldırganlık gösteriyorlar. Ancak, buu güzel, zararsız asma yılanına dair korkacak bir şey yok. Görünüşe göre bana gülümsüyordu" diye konuştu.
Fotoğraf: Aditya Kshirsagar
Andrew Mayes huysuz görünen bir sığırcığın “Pazartesi Sabahları Ruh Halim” adlı bu fotoğrafını çekti. Mayes, "Bu anı, Güney Afrika'daki Rietvlei Doğa Koruma Alanı'nda bir ağaca tünemiş bir grup alaca sığırcığın fotoğrafını çekerken yakaladım. Pazartesi sabahları büründüğüm ruh halini mükemmel bir şekilde özetliyor" açıklamasını yaptı.
Fotoğraf: Andrew Mayes
Andy Parkinson'un "Leaning Post" filminde bir ayı yavrusu, manzaranın tadını çıkarmak için annesine yaslandı.
Parkinson, "Genç bir yavru, sabırlı annesini eğik bir direk olarak kullanmaya karar verdi, ağaçlardaki kuşlar daha yakından incelenmeyi gerektiriyor" diye yazdı.
Fotoğraf: Andy Parkinson
İşte 2021 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasında finale kalan diğer fotoğraflar...
Fotoğraf: Chee Kee Teo