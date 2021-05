Pembe-mor elmas Hong Kong'da 29,3 milyon dolara satıldı

ADINI JAPON KİRAZ ÇİÇEKLERİNDEN ALIYOR

Japonya'da baharın başında açan ve her yıl çok kısa bir süre görülebilen kiraz çiçeklerinden adını alan elmas, geçen yıl Cenevre'de 27 milyon dolara satılan (yaklaşık 227 milyon lira) 14,8 karatlık "The Spirit of the Rose" isimli mor-pembe elmasın rekorunu kırmış oldu.

Buna rağmen şimdiye dek satılan en pahalı elmas unvanı 2017'de Hong Kong'da 71,2 milyon dolara (yaklaşık 600 milyon lira) satılan "CTF Pink Star" elmasın elinde kaldı.