Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri

Bu bir fotoğraf değil! Alman ressam Philipp Weber’in, insanları tüm kusurlarıyla yansıttığı insan portreleri fotoğrafa bakıyormuş hissi yaratıyor.

10.06.2020 - 11:37 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 11:39

Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 1
Alman sanatçı Philipp Weber, kadınların geleneksel dergi pozlarını gerçeki bir şekilde resmediyor.
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 2

Almanya’nın Kassel ve Berlin şehirlerinde yaşayan ressam, fotoğraf kadar gerçekçi resimleriyle tanınıyor.

Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 3

Weber, insanların gözlerindeki hüznü açıkça belli ederek derin hikayelerini resmederken, onları, yüzlerindeki yara izleri de dahil olmak üzere küçük kusurlarıyla tuvale yansıtıyor.

Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 4

İşte Weber’in fotoğraf zannedip geçebileceğiniz, ancak “Bu bir resim” denildiğinde durup daha yakından ve detaylı şekilde incelemek isteyeceğiniz portreleri...

Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 5
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 6
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 7
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 8
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 9
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 10
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 11
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 12
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 13
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 14
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 15
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 16
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 17
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 18
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 19
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 20
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 21
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 22
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 23
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 24
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 25
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 26
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 27
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 28
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 29
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 30
Philipp Weber'in fotoğraf kadar gerçekçi resimleri - 31

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