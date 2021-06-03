Prenses Diana'nın ikonik gelinliği sergileniyor

Prenses Diana'nın 1981'de Prens Charles ile evlenirken giydiği ikonik gelinlik Kensington Sarayı'nda 25 yıl sonra görücüye çıktı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K)

03.06.2021 - 10:01

Prenses Diana'nın ikonik gelinliği sergileniyor - 1
Prenses Diana'nın 1981'de Prens Charles ile evlenirken giydiği ikonik gelinlik Kensington Sarayı'nda sergileniyor.


Prenses Diana'nın ikonik gelinliği sergileniyor - 2
Kensington Sarayı'nda açılan sergide Prenses Diana'nın gelinliğinin yanı sıra ailenin diğer üyelerinin gelinlikleri ve özel günlerde giydiği kıyafetler de yer alıyor.


Prenses Diana'nın ikonik gelinliği sergileniyor - 3
Royal Style In The Making adlı serginin en çok ilgi çeken parçası ise Prenses Diana'nın 1981 yılındaki düğününde giydiği gelinlik oldu.


Prenses Diana'nın ikonik gelinliği sergileniyor - 4
David Emmanuel tarafından tasarlanan gelinlik, özel bir muhafaza içinde moda ve tarih meraklılarına sunuluyor.


Prenses Diana'nın ikonik gelinliği sergileniyor - 5
Gelinlik, Prenses Diana'nın iki oğlu Prens William ile Prens Harry tarafından Kensington Sarayı'na ödünç verildi.
Prenses Diana'nın ikonik gelinliği sergileniyor - 6
İşte sergiden diğer kareler...
Prenses Diana'nın ikonik gelinliği sergileniyor - 7
Prenses Diana'nın ikonik gelinliği sergileniyor - 8
Prenses Diana'nın ikonik gelinliği sergileniyor - 9
Prenses Diana'nın ikonik gelinliği sergileniyor - 10

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