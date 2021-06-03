Prenses Diana'nın ikonik gelinliği sergileniyor

Prenses Diana'nın 1981'de Prens Charles ile evlenirken giydiği ikonik gelinlik Kensington Sarayı'nda 25 yıl sonra görücüye çıktı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K)

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03.06.2021 - 10:01

Prenses Diana'nın 1981'de Prens Charles ile evlenirken giydiği ikonik gelinlik Kensington Sarayı'nda sergileniyor.







Kensington Sarayı'nda açılan sergide Prenses Diana'nın gelinliğinin yanı sıra ailenin diğer üyelerinin gelinlikleri ve özel günlerde giydiği kıyafetler de yer alıyor.







Royal Style In The Making adlı serginin en çok ilgi çeken parçası ise Prenses Diana'nın 1981 yılındaki düğününde giydiği gelinlik oldu.







David Emmanuel tarafından tasarlanan gelinlik, özel bir muhafaza içinde moda ve tarih meraklılarına sunuluyor.







Gelinlik, Prenses Diana'nın iki oğlu Prens William ile Prens Harry tarafından Kensington Sarayı'na ödünç verildi.

İşte sergiden diğer kareler...

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