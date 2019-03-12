Prodigy grubunun solisti Keith Flint’in kesin ölüm nedeni açıklandı (Otopsi yapıldı)
Prodigy grubunun solisti Keith Flint’in intihar sonucu hayatını kaybettiği söylense de kesin ölüm nedeni için otops raporu beklendi. 49 yaşında hayatını kaybeden Flint’in otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli oldu.
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İngiliz müzik grubu Prodigy’nin solisti Keith Flint’in kesin ölüm nedeni belli oldu. 4 Mart’ta İngiltere’nin Essex bölgesindeki evinde ölü bulunduğu duyurulan Flint’in intihar ettiği açıklanmıştı. Ancak yine de kesin ölüm nedeni için uzmanların otopsi raporunu hazırlaması beklendi.
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Toksikoloji sonucuna göre, 49 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının ölümünde herhangi bir cinayet şüphesine rastlanmazken, Flint’in kendini asarak hayatına son verdiği kesinleşti.
Ölümünün ardından, Flint'in evinde çalışan yardımcısının, onu kendini asmış bir halde bulduğu belirtilmişti.
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İngiliz şarkıcının ölümünün ardından açıklama yapan grup üyeleri Liam Howlett ve Leeroy Thornhill de bunun bir intihar olduğunu söylemişti.
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Instagram’dan mesaj paylaşan Howlett ve Thornhill, "Haber doğru. Bunu söylediğimize inanamıyorum ama kardeşimiz Keith hayatına kendi son verdi” yazmıştı.
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Flint’in bir yıl önce evden ayrılan Japon eşi DJ Mayumi Kai’nin geri dönmeyi kabul etmemesi nedeniyle intihar ettiği öne sürülmüştü.
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Öte yandan Flint’in hayatını kaybetmesinden birkaç saat öncesinde bir arkadaşıyla birlikte Essex’teki bir restoranda oturduğunu gösteren fotoğrafları Daily Mail gazetesinde yayımlandı.
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Flint’le aynı mekanda bulunanların aktardığına göre, ünlü şarkıcı espriler yapıyor ve neşeli görünüyordu.
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Flint, Avustralya'daki turnenin ardından İngiltere'ye yeni dönmüştü. Mayıs ayında ise grup ABD turnesine başlayacaktı.
Prodigy grubuna dansçı olarak katılan Flint, daha sonra grubun Firestarter adlı şarkısını seslendirdi ve bu şarkıyla büyük beğeni topladı.