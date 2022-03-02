puhutv'den Kadınlar Günü’ne özel film seçkisi

Haberler 02.03.2022 - 12:58
Planetarium: Oscar’lı yıldız Natalie Portman’a yükselen oyuncu Lily-Rose Depp’in eşlik ettiği Planetarium, 1930’ların Paris’inde iki esrarengiz Amerikalı kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Gerçek bir olaydan esinlenen filmde ruhlarla iletişime geçebildiğine inanılan Laura (Natalie Portman) ve Kate Barlow (Lily-Rose Depp), bu yeteneği sahnede sergiledikleri dünya turlarının son ayağını tamamlamak üzere Paris’e gelirler. Kardeşlerin performansı, nüfuzlu bir film yapımcısı olan Korben’in dikkatini çeker. Barlow Kardeşler kendilerini bir anda zamanın en popüler sanatı olan sinemanın içinde, sıra dışı bir yapımın ortasında bulurlar. Bu sırada Laura, Korben’i yakından tanıdıkça ondan etkilenmeye başlayacaktır. Yapımcıları arasında Dardenne Kardeşler’in bulunduğu film, sinema üzerine düşsel ve şiirsel bir hikayeye hayat veriyor.
Mary Shelly: Son dönemin yükselen yıldızlarından Elle Fanning “Frankenstein’a hayat veren yazar Mary Shelley” rolünde. Gerçek hayatı da yarattığı ölümsüz karakter Victor Frankenstein kadar fantastik ve ilgi çekici olan Mary Wollstonecraft, 1800’lerin ilk çeyreği Londra’sında dönemin en gözde romantik şairi Percy Shelley’e aşık olur. İki edebiyat tutkununun sarsıcı ve kural tanımayan aşkı, yaşayacakları kişisel trajedilerin de etkisiyle genç kadının yazma arzusunu ateşler. Mary Shelley’nin 18 yaşında yazdığı, dünyanın ilk bilim-kurgu romanı olarak nitelenen “Frankenstein ya da Modern Prometheus”, zamanının çok ötesinde bir eser olarak modern çağa karşı romantik bir başkaldırı başlatır. Romanın yazılışının 200. yılında, dünya prömiyerini Uluslararası Toronto Film Festivali’nde yapan filmde Elle Fanning’e Douglas Booth, Maisie Williams ve Tom Sturridge eşlik ediyor.
Eternité: Venedik Film Festivali Altın Aslan ve Cannes Film Festivali Altın Kamera Ödülü sahibi Tran Anh Hung yönetmenliğinde, 100 yıllık bir süreye yayılan bir ailenin değişik kuşaktan kadınların hayatları ve ilişkileri işleniyor. Valentine, bu kadınlar arasından ailesini savaş sırasında ayakta tutmaya çalışan güçlü bir anne olarak karşımıza çıkar.
Divergent: Uzak bir gelecekte geçen distopik hikayede insanlık, her biri farklı bir erdemi temsil eden beş farklı parçaya bölünmüş bir düzende yaşamaktadır. İnsanlar 16 yaşına geldiklerinde kendi insani özelliklerine göre bu beş bölümden birine dahil olup ömür boyu bu bölümde yaşamlarını sürdürmektedirler. Tris Prior için de bu kuralı uygulama zamanı geldiğinde kendiyle ilgili büyük bir sırrı keşfeder: Tris, 'uyumsuz'dur ve herhangi bir gruba ait olması mümkün değildir.
The Hunger Games: Katniss Everdeen'in distopik ve bir o kadar da despotik dünyada geçen hayatta kalma hikayesi, serinin ikinci filminde de devam ediyor. Katniss ve yoldaşı Peeta 74. Açlık Oyunları'nı kazandıktan sonra sorunsuz bir şekilde evlerine dönmeyi başarırlar. Ancak bu galibiyet her şeyden önce Zafer Turu yapmalarını gerektirmektedir. Her bölgeyi ayrı ayrı ziyaret ettikleri bu yolculuk sırasında Katniss, büyük bir ayaklanmanın ilk işaretlerine şahit olur. Galibiyetinin tadına dahi varamadan yeni bir hayatta kalma mücadelesine sürüklenen Katniss bu kez Açlık Oyunları'nın en yeteneklileri ve zekileri arasında hayatta kalmak için savaşacaktır.