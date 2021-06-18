puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın başrolü Ozan Ağaç: Dizi sektörü köklü değişimlere gitmeli

"DİZİ SEKTÖRÜ KÖKLÜ DEĞİŞİMLERE GİTMELİ"
Güçlü kadrolu yapımlar televizyonda reyting kurbanı oluyor, tutunamıyor. Sektöründe içinde biri olarak bunu nasıl yorumluyorsunuz? Neler değişmeli neler değişmemeli?
- Bu konu için ülkede sempozyumlar düzenlenmeli, hikaye nedir, karakter nedir ne ister gibi çok basit yerlerden başlamamız lazım. Ana akım dizi
sektörü her anlamda köklü değişimlere gitmeli ama kimsenin öyle bir hevesi olduğunu sanmıyorum. Dijital mecralar bile ana akım kaygılar içinde. Ne yazık ki çok az insan iyi hikaye, güçlü bir proje yaratma derdinde. Kimlerin oynadığı önemli tabii ama iyi bir projenin başka denklemlere de ihtiyacı var.