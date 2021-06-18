puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın başrolü Ozan Ağaç: Dizi sektörü köklü değişimlere gitmeli

puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın başrolü Ozan Ağaç hayat verdiği Yasin karakterini, "Gündelik hayatında gayet sakin biri. Ama Seyyar satıcılık yapmaya başladığı anlarda adeta bambaşka birine dönüyor. Yaratıcılığa açık bir rol, oynaması çok keyifli" sözleriyle anlattı. Ağaç, sektör hakkında ise "Ana akım dizi sektörü her anlamda köklü değişimlere gitmeli ama kimsenin öyle bir hevesi olduğunu sanmıyorum. Dijital mecralar bile ana akım kaygılar içinde" diye konuştu.

(Batuhan DURMUŞ / batuhan.durmus@ntv.com.tr)

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18.06.2021 - 10:01

"HAYATINI DEĞİŞTİRECEK BİR YOLA GİRİYOR" Birçok projenin ardından şimdi puhutv'de başrolde yer aldığınız Seyyar'la seyirci karşısındasınız. Ne tür bir hikaye ve nasıl bir Ozan izleyeceğiz?



- Seyyar bir karakter draması. Beyoğlu'nun arka sokaklarında başlayıp dallanıp budaklanan bir öykü. Son derece sıradan bir adam olan Yasin'in başına gelen bir olay sonrası hiç alışık olmadığı bir dünyaya girişine şahit olacağız. Yasin Gencer basit bir adam. Tek hayali dededen kalan tarifiyle pişirdiği pilavını dükkanında satmak. Beyoğlu'nun, Tarlabaşı'nın tüm karanlık taraflarına rağmen sevgilisi, can yoldaşı Çiğdem'le iyi kalmaya çalışan bir adam. Ama o ne kadar istemese de macera onu buluyor ve hayatını değiştirecek bir yola sokuyor.







"OYNAMASI ÇOK KEYİFLİ" Yasin karakterinde sizden neler var, onu nasıl besliyorsunuz ve bu rolü diğer projelerinize/rollerinize kıyasla nasıl değerlendiriyorsunuz, karakterinle ortak özelliğin var mı?



- Yasin gündelik hayatında gayet sakin biri. Ama Seyyar satıcılık yapmaya başladığı anlarda adeta bambaşka birine dönüyor. Arabasıyla pilavını satarken sahip olduğu özgüveni, müşterisini memnun etmek için yaptığı muhabbetler evdeki Yasin'den çok farklı. Yaratıcılığa açık bir rol, oynaması çok keyifli.







"BÜTÜN MESELE HİKAYE ANLATICILIĞI" Oyunculuğun dışında kemara arkasında da varsınız. Hem oynuyor hem yazıyor hem yönetiyorsunuz. Kamera arkasında işler nasıl gidiyor, hedefler ve kafanızdakiler nedir?



- Bütün mesele hikaye anlatıcılığı aslında. Oynarken, yazarken, yönetirken tek merak ettiğim hikayenin nasıl anlatıldığı. Bu farklı disiplinler birbirini besliyor aynı zamanda. Yönetmenlik meselesi yeni. Çok kaotik görünüyor şimdilik gözüme. Sette yönetmenim Cem Özüduru'yla da sık sık konuşuyorum. Kesinlikle yapmak istediğim bir şey.







"SENARYO AŞAMASI YORUCU" Yazım aşamasında sizce iyi bir senaryo için ne veya neler gerekli?



- İyi bir fikir asla yetmez. Evrensel anlamda iyi bir hikaye, güçlü çatışmalar ve bunun senaryo matematiği açısından müthiş bir organizasyonu şart. Senaryo aşaması oldukça keyifli ama bir o kadar yorucu.







"DİZİ SEKTÖRÜ KÖKLÜ DEĞİŞİMLERE GİTMELİ" Güçlü kadrolu yapımlar televizyonda reyting kurbanı oluyor, tutunamıyor. Sektöründe içinde biri olarak bunu nasıl yorumluyorsunuz? Neler değişmeli neler değişmemeli?



- Bu konu için ülkede sempozyumlar düzenlenmeli, hikaye nedir, karakter nedir ne ister gibi çok basit yerlerden başlamamız lazım. Ana akım





Güçlü kadrolu yapımlar televizyonda reyting kurbanı oluyor, tutunamıyor. Sektöründe içinde biri olarak bunu nasıl yorumluyorsunuz? Neler değişmeli neler değişmemeli?- Bu konu için ülkede sempozyumlar düzenlenmeli, hikaye nedir, karakter nedir ne ister gibi çok basit yerlerden başlamamız lazım. Ana akım dizi sektörü her anlamda köklü değişimlere gitmeli ama kimsenin öyle bir hevesi olduğunu sanmıyorum. Dijital mecralar bile ana akım kaygılar içinde. Ne yazık ki çok az insan iyi hikaye, güçlü bir proje yaratma derdinde. Kimlerin oynadığı önemli tabii ama iyi bir projenin başka denklemlere de ihtiyacı var.

FAVORİLERİ Favori kitap, dizi/film, aktivite ve yemeğiniz nedir?



- Çehov’un kısa hikayelerini açıp okurum sıklıkla, Ferhan Şensoy’un Kazancı Yokuşu’nu çok severim. Film meselesi karışık, çok fazla var. Şu sıralar Seyyar için Cem'le bize çok ilham veren Better Call Saul diyebilirim. İstanbul’da favori aktivitem hayatta kalmak… Favori yemeklerim annemin köfte ve püresi, kız arkadaşımın karnabahar kızartması.



Nereli, hangi takımlı?



-Anne tarafı tarafı Selanik-Drama, babam Artvinli. Ben de İstanbul’da doğdum. Galatasaray’lıyım.

OZAN AĞAÇ'IN HAYAT VERDİĞİ YASİN KARAKTERİ Tarlabaşı'nın en bilinen seyyarlarından Yasin'le tanışın!

Normalde sessiz ve sakin bir yapısı olan Yasin arabasıyla sokağa çıkıp satış yapmaya başladığı anda bambaşka birine dönüşür.



Müşteri ile ettiği muhabbetler, kurduğu ilişkiler sanki pilavını daha lezzetli hale getirir. Arabasının önünde gururla taşıdığı dedesinin siyah beyaz fotoğrafı ile Beyoğlu, Tarlabaşı taraflarının en bilinen seyyarlarındandır.

DİZİNİN AFİŞİ

SEYYAR'DAN FOTOĞRAFLAR

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