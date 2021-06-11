puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'ın başrolü Özge Özacar: İstanbul'un tam göbeğinde geçen bir hikaye

ntv.com.tr 11.06.2021 - 15:58
FAVORİLERİ
Favori kitap, dizi/film, aktivite ve yemeğiniz nedir?
- Okumayı, özellikle felsefe ve psikoloji/psikanaliz üstüne okumalar yapmayı çok seviyorum. O yüzden tek bir favori kitaba indirgemek benim için çok zor. Ama başta stoacı Epiktetos olmak üzere, Lacan, Kierkegaard, Erich Fromm okumaktan çok keyif aldığım yazarlar.
Pandemiden evvelki yaşantımda da en sevdiğim aktivitelerim hep İstanbul'u doyasıya yaşamaya dairdi. Beyoğlu Sinemasına gidebilmek, Galata’da vakit geçirebilmek, Kadıköy’de Fenerbahçe maçlarına gitmek. Büyük bir özlem doluyum hepsine.
Nereli, hangi takımlı?
- Baba tarafından 7 kuşak eski İstanbulluyum. Fanatik de Fenerbahçeliyim!
ÖZGE ÖZACAR HAYAT VERDİĞİ ÇİĞDEM KARAKTERİ
Çiğdem istediklerini söyleyebilen yaşadığı hayattan daha fazlasını hak ettiğini düşünen biri. Yasin’le kurdukları hayale inançla bağlı. Bir insan yeterince uğraşır, elinden geleni yaparsa nerede olursa olsun kendine temiz ve namuslu bir hayat kurabilir. Çiğdem Kocabaş buna yürekten inanmaktadır.