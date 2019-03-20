Quentin Tarantino 25 yıl sonra ilk kez Cannes’da prömiyer yapacak
ntv.com.tr
Quentin Tarantino’nun başrollerde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie’ye yer verdiği merakla beklenen yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood, Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak. Bu, Tarantino’nun Pulp Fiction’dan 25 yıl sonra ilk Cannes prömiyeri olacak.
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Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Cannes’a prömiyer ile geri dönüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmada da Hollywood Reporter’da yer aslan habere göre, Tarantino’nun ünlü yıldızlarla dolu yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapacak.
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21 Mayıs’ta yapılması beklenen prömiyer, Tarantino’nun Altın Palmiye kazanan Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminden 25 yıl sonra ilk Cannes prömiyeri olacak.
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Sony’nin yapımcısı olduğu Once Upon a Time in Hollywood’un başrollerinde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie yer alıyor.
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1969 yılının Los Angeles’ında geçen filmde hit bir dizide oynamış bir Western oyuncusunun sinema sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Aktörün yakın arkadaşı, aynı zamanda da dublörü de aynı şeyi amaçlamaktadır. Sharon Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson'un müritleri tarafından korkunç cinayeti ise filmde geri plandaki hikayeyi oluşturuyor.
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Filmin oyuncu kadrosunda Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Bruce Dern, Damian Lewis, Dakota Fanning ve kısa süre önce hayatını kaybeden Luke Perry de yer alıyor.
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Once Upon a Time in Hollywood, ABD’de 26 Temmuz’da, Türkiye’de ise 23 Ağustos’ta vizyona girecek.
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7Bu yıl Cannes Film Festivali 14-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.