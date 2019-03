Quentin Tarantino 25 yıl sonra ilk kez Cannes’da prömiyer yapacak

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Cannes’a prömiyer ile geri dönüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmada da Hollywood Reporter’da yer aslan habere göre, Tarantino’nun ünlü yıldızlarla dolu yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapacak.