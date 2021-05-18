Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi

Ucuz Roman, Soysuzlar Çetesi, Bir Zamanlar Hollywood’da, Rezervuar Köpekleri, Kill Bill gibi önemli yapımların yaratıcısı olan Quentin Tarantino Mayıs 2019’da yayınladığı film önerilerini güncelledi. 58 yaşındaki Amerikalı yönetmen Tarantino'nun 35 filmlik listesinde, Martin Scorsese'den David Fincher'a ve Oscar ödüllü Asyalı yönetmen Bong Joon-ho'ya ünlü yönetmenlerin filmleri de yer alıyor. İşte IndieWire’da yayınlanan Tarantino’nun en iyi 35 film önerisi...

18.05.2021 - 10:10

Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 1
İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 2
Abbott and Costello Meet Frankenstein (1948)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 3
Dunkirk (2017)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 4
Black Sabbath (1963)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 5
Derin Kırmızı (Profondo Rosso) (1975)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 6
Sosyal Ağ (The Social Network) (2010)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 7
Easy Rider (1969)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 8
Kıyamet (Apocalypse Now) (1979)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 9
Ölüm Provası (Audition) (1999)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 10
The Bad News Bears (1976)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 11
Ölüm Oyunu (Battle Royale) (2000)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 12
Ateşli Geceler (Boogie Nights) (1997)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 13
Carrie: Günah Tohumu (Carrie) (2013)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 14
Genç ve Heyecanlı (Dazed and Confused) (1993)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 15
Dogville (2003)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 16
Boşluk (Enter the Void) (2009)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 17
Dövüş Kulübü (Fight Club) (1999)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 18
Frances Ha (2012)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 19
Büyük Firar (The Great Escape) (1963)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 20
The Host (2006)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 21
Cuma Kızı (His Girl Friday) (1940)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 22
Denizin Dişleri (Jaws) (1975)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 23
Mad Max: Fury Road (2015)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 24
The Matrix (1999)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 25
Cinayet Günlüğü (Salinui chueok) (2003)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 26
Süper Polis 3 (Ging chaat goo si III: Chiu kupging chaat) (1992)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 27
Zombilerin Şafağı (Shaun of the Dead) (2004)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 28
İçinde Yaşadığım Deri (La piel que habito) (2011)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 29
Sorcerer (1977)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 30
Hız Tuzağı (Speed) (1994)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 31
Taksi Şoförü (Taxi Driver) (1976)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 32
Team America: World Police (2004)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 33
Kan Dökülecek (There Will Be Blood) (2007)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 34
Oyuncak Hikayesi 3 (Toy Story 3) (2010)
Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi - 35
Ölümsüz (Unbreakable) (2000)

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