Quentin Tarantino'dan 35 film önerisi
Ucuz Roman, Soysuzlar Çetesi, Bir Zamanlar Hollywood’da, Rezervuar Köpekleri, Kill Bill gibi önemli yapımların yaratıcısı olan Quentin Tarantino Mayıs 2019’da yayınladığı film önerilerini güncelledi.
58 yaşındaki Amerikalı yönetmen Tarantino'nun 35 filmlik listesinde, Martin Scorsese'den David Fincher'a ve Oscar ödüllü Asyalı yönetmen Bong Joon-ho'ya ünlü yönetmenlerin filmleri de yer alıyor. İşte IndieWire’da yayınlanan Tarantino’nun en iyi 35 film önerisi...
İyi, Kötü ve Çirkin (1966)
Abbott and Costello Meet Frankenstein (1948)
Derin Kırmızı (Profondo Rosso) (1975)
Sosyal Ağ (The Social Network) (2010)
Kıyamet (Apocalypse Now) (1979)
Ölüm Provası (Audition) (1999)
The Bad News Bears (1976)
Ölüm Oyunu (Battle Royale) (2000)
Ateşli Geceler (Boogie Nights) (1997)
Carrie: Günah Tohumu (Carrie) (2013)
Genç ve Heyecanlı (Dazed and Confused) (1993)
Boşluk (Enter the Void) (2009)
Dövüş Kulübü (Fight Club) (1999)
Büyük Firar (The Great Escape) (1963)
Cuma Kızı (His Girl Friday) (1940)
Denizin Dişleri (Jaws) (1975)
Mad Max: Fury Road (2015)
Cinayet Günlüğü (Salinui chueok) (2003)
Süper Polis 3 (Ging chaat goo si III: Chiu kupging chaat) (1992)
Zombilerin Şafağı (Shaun of the Dead) (2004)
İçinde Yaşadığım Deri (La piel que habito) (2011)
Hız Tuzağı (Speed) (1994)
Taksi Şoförü (Taxi Driver) (1976)
Team America: World Police (2004)
Kan Dökülecek (There Will Be Blood) (2007)
Oyuncak Hikayesi 3 (Toy Story 3) (2010)
Ölümsüz (Unbreakable) (2000)