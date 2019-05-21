Quentin Tarantino’dan seyircilere spoiler uyarısı

“Ben sinemayı seviyorum, siz sinemayı seviyorsunuz. Bu, bir hikayeyi ilk kez keşfetme yolculuğu” diyen Tarantino, “Oyuncular ve tüm ekip, orijinal bir şey yaratmak için çok çalıştı ve ben sizden sadece bu filmi daha sonra izleyecek olanların filmle ilgili aynı deneyimi yaşamalarını engellemekten kaçınmanızı istiyorum” ifadesini kullandı.