Quentin Tarantino’dan seyircilere spoiler uyarısı
ntv.com.tr
Yönetmen Quentin Tarantino, bugün 72. Cannes Film Festivali’nde prömiyer yapacak olan yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood ile ilgili spoiler’ları engellemek için filmi seyredeceklere hitaben bir mektup yazdı ve filmi seyrettikten sonra herhangi bir bilgi paylaşmamalarını istedi.
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Ünlü yönetmen Quentin Tarantino 72. Cannes Film Festivali kapsamında bugün ilk kez seyirci karşısına çıkacak olan son filmi Once Upon a Time in Hollywood’la ilgili spoiler verilmemesi için seyircilere hitaben bir mektup yazdı.
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“Ben sinemayı seviyorum, siz sinemayı seviyorsunuz. Bu, bir hikayeyi ilk kez keşfetme yolculuğu” diyen Tarantino, “Oyuncular ve tüm ekip, orijinal bir şey yaratmak için çok çalıştı ve ben sizden sadece bu filmi daha sonra izleyecek olanların filmle ilgili aynı deneyimi yaşamalarını engellemekten kaçınmanızı istiyorum” ifadesini kullandı.
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Bu yıl Cannes Film Festivali’nin en heyecanla beklenen filmi olan Once Upon a Time in Hollywood’un bugünkü galasının ardından spoiler içeren bilgiler paylaşılıp paylaşılmayacapğı merak konusu.
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41960’lı yılların Hollywood’unda geçen filmde başrolleri Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt paylaşıyor.
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Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Luke Perry, James Marsden, Lena Dunham, Emile Hirsch ve Bruce Dern gibi önemli isimler yer alıyor.
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1969’un Los Angeles’ında geçen film, artık Hollywood’da tanınmakta güçlük çeken, Sharon Tate’in kapı komşusu Rick Dalton ile onun uzun süredir birlikte çalıştığı dublörü Cliff Booth’un hikayesini anlatıyor. Filmin arka planında Sharon Tate ve dört arkadaşının Charles Manson’ın tarikatı tarafından katledilme hikayesi de yer alıyor.
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Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino’nun Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan kült filmi Pulp Fiction’dan tam 25 yıl sonra bugün Cannes’da sinemaseverlerle buluşacak.
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