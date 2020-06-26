Quentin Tarantino'yu öflendiren iPhone teklifi

The Wall Street Journal’a göre Tarantino, dönemin Universal patronuyla Western gerilim filmi The Hateful Eight’in gösterimini konuşmak için buluşmuştu.

Tarantino’nun filmi planladığı gibi 70mm ile çekmek ve ülke çapında salonları bu soyu tükenmekte olan formata uygun hale getirmek için büyük bir bütçeye ihtiyacı vardı. Shell’inse, Tarantino’yu anında toplantıyı terk etmeye iten muhteşem bir fikri vardı: Filmi iPhone formatında sürmek.