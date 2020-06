Quentin Tarantino'yu öflendiren iPhone teklifi

Tarantino’yu The Weinstein Company’e geri dönmeye iten şeyse Universal’dan gelen berbat bir teklif olabilir (Tarantino daha sonra Weinstein’in şirketinden kalıcı olarak ayrılıp Once Upon a Time in Hollywood'u Sony’le yapacaktı).

Diğer yandan o dönem Universal’ın başındaki Jeff Shell, Tarantino’ya The Hateful Eight’i iPhone üzerinden yayımlamayı teklif etmeseymiş işler epey farklı olabilirmiş.