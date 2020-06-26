Quentin Tarantino'yu öflendiren iPhone teklifi

26.06.2020 - 16:32
Universal’ın eski başkanı Jeff Shell, Quentin Tarantino’ya The Hateful Eight’i iPhone üzerinden yayımlamayı teklif edince, ünlü yönetmen “hışımla toplantıyı terk etmiş.”
Independent'in aktardığı habere göre Tarantino, Harvey Weinstein’le ilgili iddialar ortaya çıktığı sırada, The Weinstein Company’le bağlarını kalıcı olarak koparmak adına 2015 yapımı filmi The Hateful Eight için başka dağıtım şirketlerine de bakıyordu.
Tarantino’yu The Weinstein Company’e geri dönmeye iten şeyse Universal’dan gelen berbat bir teklif olabilir (Tarantino daha sonra Weinstein’in şirketinden kalıcı olarak ayrılıp Once Upon a Time in Hollywood'u Sony’le yapacaktı).
Diğer yandan o dönem Universal’ın başındaki Jeff Shell, Tarantino’ya The Hateful Eight’i iPhone üzerinden yayımlamayı teklif etmeseymiş işler epey farklı olabilirmiş.
The Wall Street Journal’a göre Tarantino, dönemin Universal patronuyla Western gerilim filmi The Hateful Eight’in gösterimini konuşmak için buluşmuştu.
Tarantino’nun filmi planladığı gibi 70mm ile çekmek ve ülke çapında salonları bu soyu tükenmekte olan formata uygun hale getirmek için büyük bir bütçeye ihtiyacı vardı. Shell’inse, Tarantino’yu anında toplantıyı terk etmeye iten muhteşem bir fikri vardı: Filmi iPhone formatında sürmek.
The Wall Street Journal’da şu ifadeler yer alıyor:
Dönemin Universal stüdyosu başkanı Jeff Shell, 'Peki ya iPhone üzerinden sürsek?' diye kendi teklifini ortaya attı. 'Harika' diye yanıt veren Tarantino hışımla toplantıyı terk etti.
Shell’in, Tarantino’nun, genelde Arabistanlı Lawrence (Lawrence of Arabia) gibi izleyeni büyüleyen epik hikayelere ayrılmış, bugünse en sine