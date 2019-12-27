Rami Malek: Bond filmi için Freddie Mercury’den ilham aldım

Ölmek İçin Zaman Yok’ta Bond’un gizemli düşmanı Safin’i canlandıracak ünlü oyuncu, role nasıl hazırlandığını şu sözlerle anlattı: "Eğer oraya gidip de bir başkasının birebir kopyasını çıkarmaya çalışsaydım bu hiç eğlenceli olur muydu? Sanırım bu Bay Mercury’den öğrendiğim bir ders olabilir. Orijinal değilse o zaman ne gerek var?"