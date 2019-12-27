Rami Malek: Bond filmi için Freddie Mercury’den ilham aldım

Başrolde Daniel Craig’in rol alacağı James Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok'un (No Time To Die) kötü karakterine hayat verecek olan Rami Melek rolü hakkında konuştu.
2018 yapımı Bohemian Rhapsody’de Freddie Mercury’yi canlandıran Malek bu performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.
Ölmek İçin Zaman Yok’ta Bond’un gizemli düşmanı Safin’i canlandıracak ünlü oyuncu, role nasıl hazırlandığını şu sözlerle anlattı: "Eğer oraya gidip de bir başkasının birebir kopyasını çıkarmaya çalışsaydım bu hiç eğlenceli olur muydu? Sanırım bu Bay Mercury’den öğrendiğim bir ders olabilir. Orijinal değilse o zaman ne gerek var?"
Favori yöntemlerinden bazılarını bu rol için de kullandığını belirten Malek, karakter için uygun ama aynı zamanda “Şok edici ve sinir bozucu” yeni şeyler de denediğini vurguladı.
Merakla beklenen Ölmek İçin Zaman Yok, Türkiye’de 3 Nisan 2020’de vizyona girecek.