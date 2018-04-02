Ready Player One, Steven Spielberg'in son on yılda en iyi açılış yapan filmi oldu
Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği Ready Player One, ABD gişe rakamlarına göre 41,2 milyon dolarlık açılış gerçekleştirerek gişenin zirvesine yerleşti.
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Açılış hafta sonunda üç günde 41,2 milyon dolar, dört günde ise 53,2 milyon dolar hasılat elde eden Ready Player One, bu sonuçla en iyi beşinci Paskalya açılışına imza attı.
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Spielberg'in 2008 yapımı Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull filminden beri, yani son yıldaki en iyi açılış yapan filmi olan Ready Player One, dünya genelinde ise 181,2 milyon dolarla açılışını gerçekleştirdi.
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Tyler Perry'nin yeni filmi Acrimony, açılışını 17,1 milyon dolarla Box Office ABD'nin ikinci sırasında gerçekleştirirken, Black Panther 11,26 milyon dolarla listenin üçüncü sırasında yer aldı.
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Global olarak 1,274 milyar dolar hasılata erişan film, bu hafta içerisinde Frozen'ı geçerek dünya genelinde tüm zamanların en çok hasılat elde eden onuncu filmi olacak. I Can Only Imagine üçüncü hafta sonunda 10,75 milyon dolarla dördüncü sırada yer alırken, Pasifik Savaşı: İsyan 9,2 milyon dolarla kendine beşinci sıradan yer buldu.