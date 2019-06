Reese Witherspoon'dan Big Little Lies yorumu: Çok konuşulacak bir final oldu

Witherspoon, Big Little Lies’ta hem yapımcı partneri hem de rol arkadaşı olan Nicole Kidman hakkında şunları anlattı:

“İkimizin de kariyerinde, diğer kadınlarla elde ettiğimiz en büyük başarı bu iş oldu. Bu süreci Nicole ile yaşamak, her sorun karşısında birlikte siper almak müthiş bir deneyimdi. Bu demek değil ki her şey her zaman harikaydı. Çok iyi günlerimiz de oldu, kavga ettiğimiz, sonra barıştığımız günler de. Tatile de gittik birlikte ama fikir ayrılıkları da yaşadık. Partner olmanın güzelliği de zaten bu farklı deneyimlerde gizli. Kadın ortaklığı inanılmaz bir şey.İkimiz de bireysel olarak başarılı ve iyi insanlarız değil mi? Ama birlikteyken harikayız! Ne olursa olsun birbirimizin arkasında olduk. Uzlaşmazlıklarımızı anlamaya çalıştık.”