Reese Witherspoon'dan Big Little Lies yorumu: Çok konuşulacak bir final oldu
Big Little Lies dizisinin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olan Oscar ödüllü yıldız Reese Witherspoon, dizi hakkında, "Bence konuşulacak bir son oldu" yorumunu yaptı.
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Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesi bulunan Big Little Lies dizisinin hem yapımcısı hem de başrol oyuncusu olan Oscar ödüllü yıldız Reese Witherspoon, Hürriyet’ten Barbaros Tapan’a yapımın 22 Temmuz’daki finali öncesi set halleri ve finale dair önemli açıklamalar yaptı.
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Witherspoon, dizinin finali hakkında şunları söyledi:
“Birden fazla final çektik. Yedi yapımcı oturduk, sonları ayrı ayrı izledik. Birbirimizle konuşmamız yasaktı. Ertesi gün herkes fikrini söyledi. Tartışmalar, fikir ayrılıkları yaşadık. Sorularımız oldu. Kendimizi izleyicinin yerine koyduk ve son kararımızı verdik. Bence konuşulacak bir son oldu.”
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Witherspoon, Big Little Lies’ta hem yapımcı partneri hem de rol arkadaşı olan Nicole Kidman hakkında şunları anlattı:
“İkimizin de kariyerinde, diğer kadınlarla elde ettiğimiz en büyük başarı bu iş oldu. Bu süreci Nicole ile yaşamak, her sorun karşısında birlikte siper almak müthiş bir deneyimdi. Bu demek değil ki her şey her zaman harikaydı. Çok iyi günlerimiz de oldu, kavga ettiğimiz, sonra barıştığımız günler de. Tatile de gittik birlikte ama fikir ayrılıkları da yaşadık. Partner olmanın güzelliği de zaten bu farklı deneyimlerde gizli. Kadın ortaklığı inanılmaz bir şey.İkimiz de bireysel olarak başarılı ve iyi insanlarız değil mi? Ama birlikteyken harikayız! Ne olursa olsun birbirimizin arkasında olduk. Uzlaşmazlıklarımızı anlamaya çalıştık.”
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İlk başlarda dizinin bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini söyleyen ünlü oyuncu, “Tepkileri gördükçe Nicole ile birbirimizi arayıp heyecanımızı paylaştık. Fanlar harikaydı. Dizi hakkında yazılanlar süperdi” dedi.
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“Çekimlerde Laura (Dern) ve ben doğaçlama yapmayı seviyoruz. Bazen tüm sahneyi doğaçlama çekebiliyoruz” diyen Witherspoon, Nicole Kidman hakkında şunları söyledi: “Nicole tam tersi. Diyaloğa bağlı kalır. Ama kağıt üzerinde yazılanlara öyle bir hayat, öyle bir duygu veriyor ki, anlayabilmek zor. Bazen diyalogları nasıl hayata geçireceğini çok düşünür. Nicole’ün diyaloglara duygusal hazırlanışı çok güçlü, yazılanları resmen içine çekiyor.”
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Witherspoon, Meryl Streep ile çalışma deneyimini şöyle ifade etti:
“Meryl’in olması, karşısındaki oyuncuların sete daha hazırlıklı gelmesini sağlıyor. Kimse onun karşısında kötü performans sergilemek istemiyor. Ben bile yıllardır bu işi yaptığım halde Meryl ile ilk sahnemizi çekmeden önce bir köşede ‘Karşındaki Merly Streep değil, sadece Mary Louise’ deyip durdum, kendimi bu şekilde motive ettim.”
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Set dışındaki Streep’i ise şöyle anlattı: “Çekimler bitince ‘Yemeğe nereye gidiyoruz?’ sorusuna ilk cevap veren kişi Merly olurdu. Akşamları yemek masasında onun hikayelerini dinlerken içimden ağlamak gelirdi. Keza Nicole’ün hikayelerini de öyle... Bize Stanley Kubrick’i, Baz Luhrmann’ı anlattı Nicole. Bu iki kadının sektördeki geçmişleri tarih dersi gibi.”