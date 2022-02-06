Reggae efsanesi Bob Marley’in bilinmeyen 15 yönü

Haberler - ntv.com.tr 06.02.2022 - 11:11 | Son Güncelleme : 06.02.2022 - 11:13
Asıl adı Robert Nesta Marley olan Jamaikalı reggae şarkıcısı Bob Marley, 6 Şubat 1945’te siyahi bir anne ve beyaz bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.
Babası beyaz bir kaptan olduğu için Jamaika’da çevresindekiler onu "beyaz çocuk" olarak çağırırdı.
130'un üzerinde plağı, yüzlerce şarkısı bulunan, bir reggae efsanesi olarak kabul edilen Marley, 11 Mayıs 1981’de öldüğünde 36 yaşındaydı.
Reggae müziğin kralı Bob Marley, profesyonel anlamda müziğe The Wailers grubu ile başladı. İlk hitleri ‘Simmer Down’ şarkısı oldu.
Marley, The Wailers'dan ayrıldıktan sonra, üç kadın reggae sanatçısının oluşturduğu The I-Threes adlı gruba müzikal alanda yardım etti. Topluluğun elemanlarından Juddy Mowatt, tecrübeli sanatçı için şu ifadeyi kullanmıştı:
"Bob Marley’in şarkı sözü ve müzik altyapısı öylesine gelişmiş ki, kendisi bir müzik ansiklopedisi gibi."
Şarkılarında politik ancak basit bir içerik olan Marley, "Catch A Fire"ı 1972 yılında yayımladı. Bu çalışmayı; 1973 çıkışlı "Burnin’", 1975'te kaydedilen "Natty Dread" ve 1975 tarihli "Live" albümleri izledi. İngiltere, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde hatrı sayılır bir dinleyici kitlesine sahip oldu.
En popüler şarkılarından biri olan "Get Up, Stand Up" sosyal karmaşayı konu edinirken; Marley, "No, Woman No Cry" gibi politik olmayan içerikte şarkılar da yazdı. "No, Woman No Cry" şarkısı, hala dünyanın birçok ülkesinde bebeklere ninni olarak söylenir. "I Shot The Sheriff" ve "Get Up, Stand Up" gibi şarkıları ünlü sanatçı Eric Clapton tarafından yıllar sonra yeniden düzenlendi.
Birleşmiş Milletler "Barış Madalyası", 1978'de Afrika insanına yapılan insancıl yardımlara şarkılarıyla destek olduğu için Bob Marley'e verildi.
Bob Marley çok az kişinin inandığı Rastafarianizm dinine mensuptu. Bu din eski Etiyopya topraklarından çıkmıştı. Saçını "rasta" yapmasının nedeni de dini inancıydı.
Reggae tarzının kilit noktası olan Rastafari hareketinden olan Marley, Ital adı verilen inancı gereği et yemezdi, yani vejetaryendi.
Gençliğinde el falında çok iddialı olan Marley için çevresindekiler, geleceği görebildiği yorumunu yapıyordu. Ünlü sanatçı, müziğe adım attığında fal bakmayı bıraktı.
7 farklı kadından 10 çocuğu olan Marley'in bir de evlatlık çocuğu bulunuyor. Marley, “Bir çocuğun bana ait olup olmadığını anlamanın yolu konuşmasına bakmaktır” demişti.
Sporla yakından ilgili olan Marley tam bir futbol tutkunuydu. Aynı zamanda ping-pong oynamayı da severdi.
1977 yılında futbol oynarken ayak başparmağında açılan bir yaradan dolayı deri kanseri (melanoma) olduğu ortaya çıktı. Parmağının kesilmesini istemedi. Çünkü Rastafarianizm inancında mezara tek parça halinde girilmek istenir. 1981 yılında ağırlaşan Marley, son günlerini yaşamak için Almanya'dan ülkesi Jamaika'ya uçakla dönerken durumu kritikleşti. Uçağı acil tıbbi yardım için Miami'ye iniş yaptı. Miami, Florida'daki Cedars of Lebanon Hastanesi'nde, 11 Mayıs 1981 sabahı 36 yaşında hayatını kaybetti.
Marley’in son sözleri oğlu Ziggy'ye, "Para hayatı satın alamaz" oldu.