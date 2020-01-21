Renee Zellweger’den yeni Bridget Jones filmi açıklaması

Judy filmindeki performansıyla Altın Küre ve ardınan önceki gece düzenlenen törende SAG ödülü kazanan, 92. Oscar Ödülleri’ne de aday gösterilen Renee Zellweger, yıldızının parlamasını sağlayan Bridget Jones rolüyle ilgili konuştu.
50 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Vanity Fair’e verdiği röportajda, ikonik rolü Bridget Jones’u yeniden canlandırıp canlandırmayacağıyla ilgili açıklama yaptı.
“Eğlenceli olurdu” diyen Zellweger, “İnsanlar benim bildiğimi sanıyor. Ama öyle değil. Yemin ederim bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum” ifadesini kullandı.
Zellweger, serinin senaristi Helen Fielding’i kast ederek, “Bu, Helen’e sorulması gereken bir soru, ama umarım o istiyordur” dedi. Ünlü oyuncu, filmin yeniden çekilmesine karar verilirse zevkle kabul edeceğini de sözlerine ekledi.
Zellweger, 2001’de Bridget Jones’un Günlüğü (Bridget Jones’s Diary), 2004’te Bridget Jones: Mantığın Sınırı (Bridget Jones: Edge of Reason) ve 2016’da Bridget Jones’un Bebeği (Bridget Jones’s Baby) filmlerinde başrolü üstlendi.