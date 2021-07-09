Robert Downey Jr'ın yönetmen babası Robert Downey Sr hayatını kaybetti

Sinemanın efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen Robert Downey Sr hayatını kaybetti. Robert Downey Jr, babasıyla ilgili acı haberi sosyal medya hesabından doğruladı.

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09.07.2021 - 14:32

Uzun yıllardır Parkinson hastalığıyla mücadele eden Robert Downey Sr, New York’taki evinde hayatını kaybetti.





Robert Downey Jr, kendisi gibi oyuncu ve yönetmen olan 85 yaşındaki babasının ölümünü Instagram hesabından bir paylaşım yaparak duyurdu.

56 yaşındaki oyuncu acı haberi “Babam, Parkinson hastalığıyla yıllar süren mücadelesinin ardından dün akşam uykusunda huzur içinde yaşama veda etti. O kendi bildiğini okuyan gerçek bir yönetmendi. Hep iyimser kalmayı sürdürdü. Üvey annemin hesaplamalarına göre, 2 bin yıl boyunca mutlu bir evlilikleri vardı” sözleriyle duyurdu.





Boogie Nights, Magnolia ve To Live and Die in LA gibi filmler Robert Downey Sr.’ın kariyerinde öne çıkan yapımlar olarak hafızalarda yer edindi.





Robert Downey Jr. babasının yönettiği iki filmde rol almıştı. Filmlerden biri 1970'lerde çekilen The Pound diğeri ise 1990 yapımı Too Much Sun olmuştu.