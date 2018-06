Robert Englund şerefine Freddy Krueger hakkında bilmediğiniz 10 şey

12 Robert Englund filmleri ve projeleri

2016 – Nightworld (Jacob) (Sinema Filmi) 2015 – The Funhouse Massacre (Warden) (Sinema Filmi) 2015 – Lake Placid vSinema Filmi) 2014 – The Last Showing (Stuart) (Sinema Filmi) 2014 – Sanitarium (Sam) (TV Filmi) 2014 – Kantemir (Sinema Filmi) 2014 – Fear Clinic (Dr. Andover) (Sinema Filmi) 2013 – The Mole Man of Belmont Avenue (Hezekiah Confab) (Sinema Filmi) 2013 – Sanitarium (Sam) (Sinema Filmi) 2013 – Crystal Lake Memories: The Complete History of Friday the 13th(Sinema Filmi) 2012 – Zombie Mutation (Dream Man) (Sinema Filmi) 2012 – Strippers vs Werewolves (Tapper) (Sinema Filmi) 2012 – Randy Cunningham: 9th Grade Ninja(Jason Meyers)(TV Dizisi) 2012 – Kara Göl: Son Katliam (Jim Bickerman) (TV Filmi) 2011 – Inkubus (Inkubus) (Sinema Filmi) 2011 – Green Lantern: The Animated Series (Myglom)(TV Dizisi) 2010 – I Want to Be a Soldier (Psychologist) (Sinema Filmi) 2010 – Hollywood Don’t Surf! (Kendisi) (Sinema Filmi) 2009 – Night of the Sinner (The Prince) (Sinema Filmi) 2008 – Zombie Strippers! (Ian) (Sinema Filmi) 2008 – Red (Willie Doust) (Sinema Filmi) 2007 – Jack Brooks: Monster Slayer (Gordon Crowley) (Sinema Filmi) 2007 – Black Swarm (Eli Giles) (TV Filmi) 2006 – Heartstopper (Berger) (Sinema Filmi) 2006 – Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon (Doc Halloran) (Sinema Filmi) 2006 – Balta (Sampson) (Sinema Filmi) 2005 – 2001 Yamyam (Mayor Buckman ) (Sinema Filmi) 2003 – Windfall (Scratch) (TV Filmi) 2003 – Freddy Jason a Karşı (Freddy Krueger) (Sinema Filmi) 2003 – Afi’s 100 Years… 100 Heroes & Villains(TV Filmi) 2002 – Wish You Were Dead (Bernie Garces) (Sinema Filmi) 2000 – Piton (Dr. Anton Rudolph) (Sinema Filmi) 1998 – Strangeland (Jackson Roth) (Sinema Filmi) 1998 – Meet the Deedles (Nemo) (Sinema Filmi) 1998 – Gerçek Efsaneler (Profesör William Wexler) (Sinema Filmi) 1997 – Tılsım (Raymund Beaumont) (Sinema Filmi) 1996 – The Killer Tongue (Screw) (Sinema Filmi) 1995 – Mengene (William ‘Bill’ Gartley) (Sinema Filmi) 1994 – Elm Sokağı’nda Son Kabus (Freddy Krueger) (Sinema Filmi) 1993 – Night Terrors (Marquis De Sade / Paul Chevaller) (Sinema Filmi) 1991 – Freddy’s Dead: The Final Nightmare(Freddy Krueger) (Sinema Filmi) 1990 – Ford Fairlane (Smiley) (Sinema Filmi) 1989 – The Phantom of the Opera (Erik Destler) (Sinema Filmi) 1989 – A Nightmare On Elm Street: The Dream Child(Freddy Krueger ) (Sinema Filmi) 1988 – A Nightmare On Elm Street 4: The Dream Master (Freddy Krueger) (Sinema Filmi) 1987 – Elm Sokağında Kabus 3 : Rüya Savaşçıları (Freddy Krueger) (Sinema Filmi) 1986 – Never Too Young to Die (Riley) (Sinema Filmi) 1985 – Elm Sokağında Kabus 2 : Freddy’ nin İntikamı(Freddy Krueger) (Sinema Filmi) 1984 – Elm Sokağı Kabusu (Freddy Krueger) (Sinema Filmi) 1981 – Galaxy Of Terror (Ranger) (Sinema Filmi) 1981 – Dead and Buried (Harry) (Sinema Filmi) 1978 – Beşinci Koğuş (Benny) (Sinema Filmi) 1976 – Stay Hungry (Franklin) (Sinema Filmi) 1974 – Buster and Billie (Whitey) (Sinema Filmi) 1973 – Badlands (Sinema Filmi)