Robert Englund şerefine Freddy Krueger hakkında bilmediğiniz 10 şey

1 1984 yapımı ilk film Elm Sokağında Kabus'un getirdiği büyük başarının ardından devam filmi için çabucak yeşil ışık yanmıştı. Efsanevi Freddy karakterini canlandıran Robert Englund, rol için daha fazla ödeme isteyince New Line stüdyosu Englund'ın o kadar da önemli olmadığını düşünerek bir dublörü işe almıştı. Ancak denemeler o kadar kötüydü ki stüdyo hızla fikrini değiştirerek Englund'a istediği ücreti ödediler.





2 2010 yapımı Elm Sokağında Kabus'un Freddy'si Oscar adayı Jackie Earle Haley olmuştu. Ancak pek fazla bilinmeyen nokta ise, Haley'nin 1984 yapımı ilk filmde Glen rolü için seçmelere gitmiş olduğu ancak rolü arkdaşı Johnny Depp'in almış olduğuydu. Kulis dedikodularına göre arkadaşı Jackie'yle birlikte seçmelere giden Depp, yönetmenin isteği üzerine seçmelere girmiş ve kazanmıştı. Böylece ilk film rolünü de almış oldu.

3 Ünlü oyuncu Englund, kült Freddy makyajını Şikago'da gerçekleşen korku temali kongre Flashback Weekend için tekrar yaptırdı. 2010 yılında gerçekleşen kongredeki kostümü oyuncunun Freddy olarak son boy göstermesiydi.

4 Bollywood her filmi kendi kültürüne uyarlamakla tanınır. Hint korku türünün usta yönetmenleri Ramsay Kardeşler de 1984 yapımı Elm Sokağı Kabusu ile kült hale gelen Freddy'yi es geçmemişti. Mahakaal adıyla çıkan film konusundan müziklerine, hatta kötü adamının görünüşüne kadar aynıydı.

5 Freddy karakteri parodisi hazırlanmaya oldukça müsait bir karakter. Lee Roy Myers tarafından 2011 yılında yazıp yönetilen A Wet Dream On Elm Street filmi de bunun ekmeğini yiyen yapımlardan. Freddy'yi rüyalara girip farklı kamuflajlarla kadınlarla ilişkiye giren biri olarak gösteren filmde, Freddy'nin yanmış cildinin sebepleri ve en çok kime benzetilmek istediği gibi detayları da öğreniyoruz.

6 D.C. Follies 80'lerin çok uzun ömürlü olmayan ancak ilgi çekici programlarından biriydi. Kuklalarla üzerinden politik eleştiri yapılan programın bir bölümünde Freddy kuklası öldüğü zaman yalnızca öldürdüğü gençlerle hatırlanacağı için depresyona giriyor. Fakat kendisine Madonna ve Sean Penn'in düğününde şarkı söylediği ve salondaki herkesin gözlerinin dolduğu hatırlatılınca hemen keyfi yerine geliyor.

7 Serinin 1987 yapımı 3. filminde Freddy lokasyon değiştirerek musallat olmak için gençlere yönelik bir psikiyatri merkezini seçer. Merkezin konuklarından olan sağır Joey, rüyasında hoşlandığı hemşire ile yakınlaştığını görür. Ancak ardından bunun Freddy olduğu ortaya çıkar. Filmin çekim planlamasına göre Joey'nin bunu anladığı sahnede Freddy'nin başı çıplak hemşirenin vücudunda olacaktı. Böylece hemşirenin göğüslerinin alt kısmına kadar Freddy'yi, aşağısında ise çekici bir kadının bacaklarını görecektik. Ancak yönetmen dahil bütün ekip bunun uygun olmayacağına kanaat getirerek o kısmı değiştirdi.

8 Freddy'nin söylediği en ikonik laflardan biri aslında oyuncunun doğaçlama yeteneğine dayanıyordu. Freddy serinin 3. filmi A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors'ta televizyon seyreden Jennifer karakterini öldürmek için başını televizyona çarparken senaryonun orijinalinde "İşte senin sıran Jennifer! Televizyondaki parlama anın!" diye bağırıyordu. Ancak 4. çekimin ardından doğaçlama yapmaya karar veren Robert Englund, bu kez "Primetime'a Hoşgeldin!" diye bağırdı. Sözü beğenen yönetmen Chuck Russell ikisini de kullanmaya karar verdi ve kurguda iki repliği birleştirdi.

9 Elm Sokağı'nın kabusu olsa dahi Freddy Krueger'ın sevenleri de az sayılmaz. Hatta kendine has bir kutlama günü dahi mevcut. Freddy'nin son filmi olduğu iddia edilen 1991 yapımı Freddy’s Dead: The Final Nightmare filminin çıkışından bir gün öncesi, yani 12 Eylül'ün Los Angeles'da Freddy Krueger Günü olarak kutlanması talebi birebir New Line stüdyolarından geldi. Filmin hayranları tarafından bu gelenek hala sürdürülmekte!

10 John McNaughton imzalı bir Freddy Krueger filmi olmamasının tek sebebinin Adam Sandler olması pek çok kişi tarafından bilinmeyen bir dipnot. Sandler'ın 2000 yılı yapımı Little Nicky filmi cehennemde geçen bolca sahne barındırıyordu. New Line filmin başarısızlığından dolayı o kadar umutsuzluğa düştü ki, McNaughton'ın Freddy'nin cehennemde geçen zamanlarını konu alan bir devam filmi fikrine ret cevabı verdi. McNaughton verdiği röportajlarda Sandler'ı hala bu konu hakkında suçlamakta...

11 Robert Englund kimdir Robert Englund, 6 Haziran 1947 tarihinde Los Angeles‘de Janis Englund, John Kent Englund çiftinin oğlu olarak doğdu. Tam adı Robert Barton Englund’dır. Kaliforniya Granada Hills’de Granada Hills Lisesinde okudu, California Eyalet Üniversitesi, Northridge’de 3 yıl okudu ardından Michigan’da Oakland Universitesi Drama Sanatları bölümünden mezun oldu. 1984'te The Nightmare On Elm Street serisinin ilk filminde canlandırdığı Freddy Krueger rolüyle şöhreti yakaladı.





Elm Sokağında Kabusun Serisi ve Elm Sokağında Kabus tam 10 sene sürdü ve seri 7 bölüm olarak çekildi Aslında 6. bölümde Freddy kesin olarak öldürülmüştü ancak yoğun istek üzerine filmin farklı bir formatta 7.bölümü de çekildi. Freddy hiç bir zaman ölmeyeceği için film 10 sene sonra Freddy VS Jason olarak yeniden çekildi.