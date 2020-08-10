Robert Pattinson, Tenet setinden The Batman için kaçarken yakalandı
Oyuncu Robert Pattinson'ın The Batman seçmelerine katılmak için Tenet setinde yönetmen Christopher Nolan'a yalan söylediği ancak yakalandığı ortaya çıktı.
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10.08.2020 - 09:48
Robert Pattinson'ın, Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi Tenet'in çekimleri sırasında The Batman'in deneme çekimleri için setten sıvışmaya çalıştığını itiraf etti.
Pattinson, The Irish Times'e yaptığı açıklamada yaşananları şöyle anlattı: Bu komik çünkü Nolan filmleriyle ilgili her konuda çok ketumdur. Bu yüzden ben de Batman olayıyla ilgili gerçekten ketum olmak zorundaydım. Deneme çekimine gitmem gerekiyordu ve bu yüzden Chris'e yalan söylemem gerekti. Acil bir ailevi sorun olduğunu söyledim. Ve ben bunu söyler söylemez, 'Acil bir ailevi sorun' dedi, 'The Batman seçmelerine katılıyorsun, değil mi?' dedi.
Bruce Wayne rolü için; Aaron Taylor-Johnson, Armie Hammer ve Nicholas Hoult ile mücadele eden Pattinson, projeye kabul edildiğini Mayıs 2019'da öğrendi.
Ancak iki hafta sonra projenin sızması o dönem Pattinson'ı aşırı öfkelendirdi.
Matt Reeves'in yönettiği The Batman'in çekimleri Birleşik Krallık'ta Mart'ta askıya alındı ancak Eylül'de yeniden başlaması bekleniyor. Filmde Kedi Kadın (Catwoman) karakteriyle Zoe Kravitz ve kötü karakter Bulmacacı (Riddler) rolüyle Paul Dano da yer alıyor.
Corona virüs nedeniyle üç kez ertelenen Tenet'in gala tarihi şu anda 26 Ağustos olarak belirlenmiş durumda. Casus gerilimi türündeki filmde John David Washington ve Elizabeth Debicki de rol alıyor.
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