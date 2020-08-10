Robert Pattinson, Tenet setinden The Batman için kaçarken yakalandı

Pattinson, The Irish Times'e yaptığı açıklamada yaşananları şöyle anlattı: Bu komik çünkü Nolan filmleriyle ilgili her konuda çok ketumdur. Bu yüzden ben de Batman olayıyla ilgili gerçekten ketum olmak zorundaydım. Deneme çekimine gitmem gerekiyordu ve bu yüzden Chris'e yalan söylemem gerekti. Acil bir ailevi sorun olduğunu söyledim. Ve ben bunu söyler söylemez, 'Acil bir ailevi sorun' dedi, 'The Batman seçmelerine katılıyorsun, değil mi?' dedi.