Roger Federer ile Rafael Nadal karşılaşmasında kitap okuyan çocuk
Roger Federer ile Rafael Nadal arasında 11 yıl sonda gerçekleşen Wimbledon yarı final maçı esnasında izleyiciler arasındaki bir çocuğun kitap okurken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın takip ettiği mücadala sırasında dikkati hiç dağılmayan çocuğun Viking Myths & Sagas adlı kitabı okuduğu olduğu ortaya çıktı.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon tenis turnuvasında dünyanın en iyi tenis oyuncuları arasında yer alan Federer - Nadal yarı final karşılaşması esnasında tribünlerde oturan bir çocuk kitap okurken görüntülendi.
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En son 2008'de karşı karşıya gelen iki dünya devinin maçı karşısında küçük çocuğun okuduğu kitaptan gözünü ayırmaması sosyal medyada çok konuşuldu.
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Kullanıcıların bir kısmı bilet fiyatlarının yaklaşık 50 bin TL olduğu heyecanlı turnuvada çocuğun dikkatinin nasıl dağılmadığına dikkati çekerken bir kısmı da "Dünyanın en ilgi çekici kitabını okuyor olmalı" yorumunu yaptı.
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NY Daily News'da yer alan habere göre çocuğun okuduğı kitabın Viking Myths & Sagas olduğu ortaya çıktı.
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler yarı finalinde İspanyol Rafael Nadal'ı 3-1 yenen İsviçreli Roger Federer, finalde Novak Djokovic'in rakibi oldu.