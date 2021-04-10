Roma ve Bizans kalıntıları bulunan alan, açık hava müzesi olacak

Şehrin birçok yerinde tarihi eserlerin olduğunu belirten Kantarcı, “Gün yüzüne çıkmamış ciddi anlamda da eserler olduğu tahmin ediliyor. Geçmiş dönemde de maalesef bulunanlar değerlendirilemedi ve bunlarla ilgili gerekli arkeolojik çalışmalar yapılamadı. Bugün bu alanla ilgili olarak devam eden çalışmalar ve onay süreçleri var. Bizim temennimiz, hem burada hem diğer yerlerde, büyük ihtimalle de çok geriye dönük olarak 2 bin yıllık ve çok daha öncesine ait eserlerin bulunabileceği bölgelerde arkeolojik çalışmaların yapılması. Gün yüzüne çıkarılacak olan tüm eserler, dünya mirası ama bizim topraklarımızdaki eserler. Bundan da hem turizm anlamında hem ticari anlamda ekonomik olarak istifade edecek olanlar da bizleriz, bizim bölgemiz olacaktır” diye konuştu.