Roma ve Bizans kalıntıları bulunan alan, açık hava müzesi olacak

DHA 10.04.2021 - 13:12
Trabzon'da, otopark projesi için yapılan kazı sırasında ortaya çıkan, Roma ve Bizans döneme ait arkeolojik kalıntıların bulunduğu alan, açık hava müzesine dönüştürülecek.
Türkiye’nin birçok bölgesinde arkeopark olduğunu söyleyen Kantarcı, “Adana, Diyarbakır, Milas, Bursa, Çatalhöyük, Boğazkale’de arkeoparklar var. Benzer bir kazanım elde edebilirsek mutlaka ileriye dönük olarak bölgemiz turizmi için çok iyi olacaktır” dedi.
TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Ragıp Pirselimoğlu da bölgenin arkeopark yapılması taleplerinde ısrarcı olduklarını belirtip,
“Bu bölgenin arkeopark olarak düzenlenmesi ve turizme kazandırımasıyla ilgili bir talebimiz olmuştu. Talebimizi yineliyoruz ve ısrarcıyız. Bölgemize gelen turistlerin şehrimiz esnafıyla buluşmasını ve şehir merkezinde daha çok zaman geçirmesini sağlamak, bölge insanıyla turizmi bir araya getirmek. Kazı alanının arkeoparka dönüştürülmesi bölge için bir ilk olacak. Arkeoparktan kastımız, tarihi hem Trabzon insanı hem bölgemize gelen turistlerle buluşturmak ve yaşatmak. Temennimiz, buradaki surların duvarların yeniden canlandılarak ayağa kaldırılması ve insanların bunun içinde yürümesi ve yapıların canlandırılması” diye konuştu.