Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası dünyanın her yerinden Ukrayna halkına destek ve Rusya'ya tepki sesleri yükseliyor. Sanatçılar da kalemlerini ve fırçalarını kullanarak "Savaşa Hayır" diyor ve Ukraynalılara desteklerini gösteriyor. İşte dünyanın farklı yerinden sanatçıların sosyak medya hesaplarında yayınladıkları Ukrayna-Rusya savaşını anlatan ve tepkilerini ortaya koyan illüstrasyonları...

Haberler 27.02.2022 - 11:56 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 12:09

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 1

(Savaşa hayır)

Dovold

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 2

illustration.ankita

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 3

onamore_stories

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 4

mirakazumi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 5

(Büyüyünce Stalin olmak istiyorum)

chrischuckry

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 6

('nın yanındayım)

va.le.ria.art

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 7

(Dualarımız Ukrayna ile)

camrynpaige.illustrations

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 8

strautniekas

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 9

saskia_diederichsen

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 10

(- Her şey düzelecek

- Lütfen gitme)

m.art.ellle

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 11

bazgramsobie

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 12

kedvtelek

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 13

marginai_

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 14

afelandra_dic

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 15

(Barış, lütfen)

grafomila

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 16

nataschepy

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 17

cloooodles

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 18

urteartwork

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 19

jescryp

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 20

(Ukrayna'nın yanındayız)

tata_pisze

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 21

ja.visual.design

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 22

(Ukrayna'nın yanındayım)

eatwithadrianna

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 23

kaysonarts

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 24

aleksandrabirch

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 25

(Bu oyunu seviyorum)

romelcartoons

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 26

stephff_art

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 27

disciplina_lina

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 28

(Yoldaşlarımızı koruyalım)

donlowcomics

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler - 29

ema___art

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