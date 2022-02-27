Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası sanatçıların çizimlerine yansıyan tepkiler

Haberler 27.02.2022 - 11:56 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 12:09
(Savaşa hayır)
Dovold
illustration.ankita
onamore_stories
mirakazumi
(Büyüyünce Stalin olmak istiyorum)
chrischuckry
(Ukrayna'nın yanındayım)
va.le.ria.art
(Dualarımız Ukrayna ile)
camrynpaige.illustrations
strautniekas
saskia_diederichsen
(- Her şey düzelecek
- Lütfen gitme)
m.art.ellle
bazgramsobie
kedvtelek
marginai_
afelandra_dic
(Barış, lütfen)
grafomila
nataschepy
cloooodles
urteartwork
jescryp
(Ukrayna'nın yanındayız)
tata_pisze
ja.visual.design
(Ukrayna'nın yanındayım)
eatwithadrianna
kaysonarts
aleksandrabirch
(Bu oyunu seviyorum)
romelcartoons
stephff_art
disciplina_lina
(Yoldaşlarımızı koruyalım)
donlowcomics
ema___art