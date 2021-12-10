Sagrada Familia'nın yeni kulesi açıldı

İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan modern mimarının başat yapılarından Sagrada Familia'nın yeni kulesi ışıklandırılarak açıldı.

Haberler 10.12.2021 - 10:38

Sagrada Familia'nın yeni kulesi açıldı - 1

'nın önde gelen turistik yapıtlarından, Barselona kentindeki Kutsal Aile (Sagrada Familia) bazilikasının 138 metrelik Meryem Ana kulesinin açılışı yapıldı.

Sagrada Familia'nın yeni kulesi açıldı - 2

Katalan mimar Antoni Gaudi'nin önemli eserlerinden biri olup 19. yüzyıldan bu yana inşası devam eden Kutsal Aile'nın, 5,5 tonluk büyük bir yıldızla taçlandırılan Meryem Ana kulesi, açılış dolayısıyla ilk kez ışıklandırıldı.


Sagrada Familia'nın yeni kulesi açıldı - 3

Barselona Kardinali Joan Josep Omella'nın kutsama töreninin ardından yapılan açılışı, çevrede toplanan binlerce kişinin yanı sıra internet üzerinden 122 ülkeden 450 binden fazla kişi canlı takip etti.

Sagrada Familia'nın yeni kulesi açıldı - 4

Kulenin tepesine 29 Kasım'da yerleştirilen dev yıldızın Noel Bayramı boyunca her gün 18.00-22.00 saatlerinde ışıklandırılacağı duyuruldu.


Sagrada Familia'nın yeni kulesi açıldı - 5

İspanya'nın 138 yıldır tamamlanamayan kültürel yapısı La Sagrada

Sagrada Familia'nın yeni kulesi açıldı - 6

Familia'nın inşasının bitmesi ziyaretçilere bağlı. Mimar Jordi Fauli, 1883'te başlayan ve yapımı hâlâ süren katedrali tamamlamayı hedeflediğini belirtti.

Sagrada Familia'nın yeni kulesi açıldı - 7

İnşaat çalışmaları, ziyaretçilere satılan giriş biletlerinin gelirleriyle karşılanıyor. Ancak yapının pandemi nedeniyle bir yıl ziyarete kapatılması gelirlerin azalmasına ve projenin aksamasına neden oldu.

Sagrada Familia'nın yeni kulesi açıldı - 8

Katalan mimar Antoni Gaudi'nin ünlü eseri olan yapının inşaatının, mimarın 100. ölüm yıldönümü 2026'da bitirilmesi planlanıyordu.

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