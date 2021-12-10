Sagrada Familia'nın yeni kulesi açıldı

Haberler 10.12.2021 - 10:38
İspanya'nın önde gelen turistik yapıtlarından, Barselona kentindeki Kutsal Aile (Sagrada Familia) bazilikasının 138 metrelik Meryem Ana kulesinin açılışı yapıldı.
Katalan mimar Antoni Gaudi'nin önemli eserlerinden biri olup 19. yüzyıldan bu yana inşası devam eden Kutsal Aile'nın, 5,5 tonluk büyük bir yıldızla taçlandırılan Meryem Ana kulesi, açılış dolayısıyla ilk kez ışıklandırıldı.
Barselona Kardinali Joan Josep Omella'nın kutsama töreninin ardından yapılan açılışı, çevrede toplanan binlerce kişinin yanı sıra internet üzerinden 122 ülkeden 450 binden fazla kişi canlı takip etti.
Kulenin tepesine 29 Kasım'da yerleştirilen dev yıldızın Noel Bayramı boyunca her gün 18.00-22.00 saatlerinde ışıklandırılacağı duyuruldu.
İspanya'nın 138 yıldır tamamlanamayan kültürel yapısı La Sagrada
Familia'nın inşasının bitmesi ziyaretçilere bağlı. Mimar Jordi Fauli, 1883'te başlayan ve yapımı hâlâ süren katedrali tamamlamayı hedeflediğini belirtti.
İnşaat çalışmaları, ziyaretçilere satılan giriş biletlerinin gelirleriyle karşılanıyor. Ancak yapının pandemi nedeniyle bir yıl ziyarete kapatılması gelirlerin azalmasına ve projenin aksamasına neden oldu.
Katalan mimar Antoni Gaudi'nin ünlü eseri olan yapının inşaatının, mimarın 100. ölüm yıldönümü 2026'da bitirilmesi planlanıyordu.