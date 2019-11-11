Şahan Gökbakar: Herkese kolay kolay nasip olmaz (Recep İvedik 6'yı kaç kişi izledi?) 

Sosyal medyadan açıklama yapan Şahan Gökbakar şu ifadeleri paylaştı: "3 günde 1milyon seyirci ile yine muhteşem bir açılış yaptık... Şubatlardan sonra Kasım ayina da damgamizi vurduk ve Tüm Zamanların en iyi Kasım açılışını yaptık. Bir serinin 6.sini yapip 13 yıl boyunca hala bu sevgiyi ve ilgiyi koruyabilmek herkese kolay kolay nasip olmaz! Bizi yine gururlara layık gördünüz... Her defasında yine ve yeniden sizleri güldürmeye devam edeceğiz...Hepinizi çok seviyorum"

İşte Recep İvedik serisinin gişe rakamları...