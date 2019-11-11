Şahan Gökbakar: Herkese kolay kolay nasip olmaz (Recep İvedik 6'yı kaç kişi izledi?) 

Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren Recep İvedik 6'nın açılış rakamı belli oldu. Filmi ilk üç günde 1 milyon 23 bin 437 kişi sinema salonlarını doldurarak izledi. 4. ve 5. film tüm zamanların en iyi açılışlarında zirvede yer alırken serinin 6. filmi ise bu rakamla tüm zamanların en iyi 9. açılışına imza atmış oldu.
RECEP İVEDİK 6 FRAGMANI (TIKLA İZLE)
Sosyal medyadan açıklama yapan Şahan Gökbakar şu ifadeleri paylaştı: "3 günde 1milyon seyirci ile yine muhteşem bir açılış yaptık... Şubatlardan sonra Kasım ayina da damgamizi vurduk ve Tüm Zamanların en iyi Kasım açılışını yaptık. Bir serinin 6.sini yapip 13 yıl boyunca hala bu sevgiyi ve ilgiyi koruyabilmek herkese kolay kolay nasip olmaz! Bizi yine gururlara layık gördünüz... Her defasında yine ve yeniden sizleri güldürmeye devam edeceğiz...Hepinizi çok seviyorum"
İşte Recep İvedik serisinin gişe rakamları...
Recep İvedik
İlk üç gün (Açılış): 791 bin
Toplam: 4.301.693
Recep İvedik 2
İlk üç gün (Açılış): 1.209.453
Toplam: 4.333.144
Recep İvedik 3
İlk üç gün (Açılış): 1.153.071
Toplam: 3.326.084
Recep İvedik 4
İlk üç gün (Açılış): 1.641.474
Toplam: 7.369.098
Recep İvedik 5
İlk üç gün (Açılış): 1.646.846
Toplam: 7.437.050
Recep İvedik 6
İlk üç gün (Açılış): 1.023.136