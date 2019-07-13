Sahneyi göremeyen Alex Dominguez'i el üstünde taşıdılar
Genetik bir rahatsızlıkla savaşan Alex Dominguez, en sevdiği grubu izlemek için 500 km yol gitti. Tekerlekli sandalyeden sahneyi göremeyen Alex, omuzlarda taşındı.
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Doğuştan genetik hastalığı olan İspanyol hukuk öğrencisi Alex Dominguez (19), en sevdiği müzik grubu Arch Enemy’nin konseri için annesiyle birlikte otobüsle 500 km yol katetti.
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Tekerlekli sandalyesinden sahneyi göremiyordu ve aynı grubu dinlemeye gelenler bu duruma seyirci kalmadı.
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3Alex bir bir anda kendini omuzlarda buldu.
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4Seyirciler konser bitene kadar genç öğrenciyi el üstünde taşıdı.
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5Konseri keyifle izleyen Dominguez “Kendimi bir kahraman gibi hissettim. Herkese teşekkürler” dedi.
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Arch Enemy konserde yaşanan unutulmaz anları sosyal medya hesaplarından yayınlandı.