Sait Faik Abasıyanık'ın 115'inci doğum günü

ANNESİNİN İKİ VASİYETİ VARDI

Bu mirası bırakırken, Makbule Abasıyanık vasiyetnamesinde Darüşşafa Cemiyeti’ne iki ödev verir. 1955’te kurduğu “Sait Faik Hikâye Armağanı”nın sürdürülmesi ve 1959 yılında açtığı “Sait Faik Abasıyanık Müzesi”nin yaşatılması. Darüşşafaka Cemiyeti de 1964 yılında kendisine intikal eden bu vasiyetnamenin gereklerini o yıldan beri yerine getirmektedir.