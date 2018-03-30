Salvator Mundi’nin rekoru habersiz rekabet yüzünden mi?

1 Daily Mail’da yer alan bir haberde, Leonardo da Vinci’nin ‘Salvator Mundi’ tablosunun rekor bedelle satılmasının sebebinin ortaya çıktığı iddia edildi.

2 Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, açık artırmada kıyasıya rekabete girdi.

3 İki yakın arkadaş olan Selman ve el Nahyan birbirlerinden habersiz ve kaşılıklı olarak fiyat artırdılar.

4 Sonunda tabloyu Suudi Veliaht Prensi adına fiyat artıran ve en yüksek rakamı veren Suudi Prensi Bader bin Abdullah’ın kazandığı New York Times gazetesinde çıkmıştı.

5 BAE lideri adına da bir temsilcinin fiyat artırdığını aktaran Daily Mail ise, el Nahyan’ın 1 milyar dolar harcadığı Louvre Abu Dabi Müzesi’ne Da Vinci’nin tablosunu koymayı amaçladığını belirtti.

6 BAE liderine yakın bir kaynak ise Daily Mail’e şu açıklamaları yaptı:

7 “Açık artırma tırmanmaya başladı. İki prens de o sırada karşısındakinin Katarlılar olduğunu düşünüyordu ve onlara eseri kaptırmak istemiyordu. O yüzden vekillerine ‘İstediğin kadar yükselt’ talimatı veriyorlardı."