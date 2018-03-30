Salvator Mundi’nin rekoru habersiz rekabet yüzünden mi?
Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi adlı tablosunun 450 milyon dolara şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan sanat eseri olmasının sırrı ortaya çıktı.
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Daily Mail’da yer alan bir haberde, Leonardo da Vinci’nin ‘Salvator Mundi’ tablosunun rekor bedelle satılmasının sebebinin ortaya çıktığı iddia edildi.
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Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, açık artırmada kıyasıya rekabete girdi.
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İki yakın arkadaş olan Selman ve el Nahyan birbirlerinden habersiz ve kaşılıklı olarak fiyat artırdılar.
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Sonunda tabloyu Suudi Veliaht Prensi adına fiyat artıran ve en yüksek rakamı veren Suudi Prensi Bader bin Abdullah’ın kazandığı New York Times gazetesinde çıkmıştı.
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BAE lideri adına da bir temsilcinin fiyat artırdığını aktaran Daily Mail ise, el Nahyan’ın 1 milyar dolar harcadığı Louvre Abu Dabi Müzesi’ne Da Vinci’nin tablosunu koymayı amaçladığını belirtti.
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BAE liderine yakın bir kaynak ise Daily Mail’e şu açıklamaları yaptı:
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“Açık artırma tırmanmaya başladı. İki prens de o sırada karşısındakinin Katarlılar olduğunu düşünüyordu ve onlara eseri kaptırmak istemiyordu. O yüzden vekillerine ‘İstediğin kadar yükselt’ talimatı veriyorlardı."
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"Fiyat 450 milyon dolara çıktığında BAE pes etti. Bunun bir rekor olduğu açıklandığında felaket ortaya çıktı. Nahyan, Selman’a ‘Fiyatı artıran ikimizmişiz, katıldığını bana niye söylemedin?’ diye sitem etti.”