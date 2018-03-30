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Salvator Mundi’nin rekoru habersiz rekabet yüzünden mi?

Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi adlı tablosunun 450 milyon dolara şimdiye kadar bir açık artırmada en yüksek fiyata satılan sanat eseri olmasının sırrı ortaya çıktı.

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    Salvator Mundi, Leonardo da Vinci
    Daily Mail’da yer alan bir haberde, Leonardo da Vinci’nin ‘Salvator Mundi’ tablosunun rekor bedelle satılmasının sebebinin ortaya çıktığı iddia edildi.
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    Salvator Mundi, Leonardo da Vinci
    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, açık artırmada kıyasıya rekabete girdi.
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    Salvator Mundi, Leonardo da Vinci
    İki yakın arkadaş olan Selman ve el Nahyan birbirlerinden habersiz ve kaşılıklı olarak fiyat artırdılar.
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    Salvator Mundi, Leonardo da Vinci
    Sonunda tabloyu Suudi Veliaht Prensi adına fiyat artıran ve en yüksek rakamı veren Suudi Prensi Bader bin Abdullah’ın kazandığı New York Times gazetesinde çıkmıştı.
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    Salvator Mundi, Leonardo da Vinci
    BAE lideri adına da bir temsilcinin fiyat artırdığını aktaran Daily Mail ise, el Nahyan’ın 1 milyar dolar harcadığı Louvre Abu Dabi Müzesi’ne Da Vinci’nin tablosunu koymayı amaçladığını belirtti.
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    Salvator Mundi, Leonardo da Vinci
    BAE liderine yakın bir kaynak ise Daily Mail’e şu açıklamaları yaptı:
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    Salvator Mundi, Leonardo da Vinci
    “Açık artırma tırmanmaya başladı. İki prens de o sırada karşısındakinin Katarlılar olduğunu düşünüyordu ve onlara eseri kaptırmak istemiyordu. O yüzden vekillerine ‘İstediğin kadar yükselt’ talimatı veriyorlardı."
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    Salvator Mundi, Leonardo da Vinci
    "Fiyat 450 milyon dolara çıktığında BAE pes etti. Bunun bir rekor olduğu açıklandığında felaket ortaya çıktı. Nahyan, Selman’a ‘Fiyatı artıran ikimizmişiz, katıldığını bana niye söylemedin?’ diye sitem etti.”
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