Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ın yönetmeni oldu

Sam Raimi, Doctor Strange In The Multiverse of Madness (Doktor Strange Deliliğin Çoklu Evreninde )ile Marvel Evreni'ne döneceğini açıkladı. Usta yönetmenin "Doktor Strange çok orijinal bir karakter ama en iyi çizgiroman kahramanları arasında benim için beşinci sırada" sözleri ise filmin hayranlarının tepkisi çekti.

Abone ol Paylaş







16.04.2020 - 06:45

Evil Dead serisinin yaratıcısı olan ve 2000'li yılların başında hayata geçirilen Spider-Man üçlemesinin başarılı yönetmeni Sam Raimi, Doctor Strange In The Multiverse of Madness ile Marvel Evreni'ne (Doktor Strange Deliliğin Çoklu Evreninde) dönüyor.

İlk filmi yöneten Scott Derrickson’un Marvel Studios ile yaşadığı fikir ayrılığı sonrası adı gündeme gelen Raimi konuyla ilgili sessizliğini ComingSoon’a bozdu ve 5 Kasım 2021’de vizyona girecek filmin yönetmen koltuğunda oturacağını doğruladı.

Spider-Man 2 filmindeki Doctor Strange göndermesinin bugünlere bir hazırlık olduğu iddialarına da cevap veren 60 yaşındaki yönetmen "Bu göndermeyi yaparken bir gün Doctor Strange filmi yöneteceğini hiç düşünmedim. Öyle bir repliğin filmde yer alması eğlenceli bir tesadüf oldu" dedi.





Sam Raimi'nin “Çocukken Doctor Strange’i çok severdim ama benim için o her zaman Spider-Man ve Batman’den sonra gelirdi. Çok orijinal bir karakter ama en iyi çizgiroman kahramanları arasında benim için beşinci sırada bulunuyor" sözleriyse filmin hayranlarının tepkisi çekti.







Corona virüs nedeniyle çekimlerine ne zaman başlanacağı belirsiz olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın (Doktor Strange Deliliğin Çoklu Evreninde) oyuncu kadrosunda Benedict Cumberbatch'a (Dr. Stephen Strange) Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch) Chiwetel Ejiofor (Mordo) ve Benedict Wong (Wong) eşlik edecek.