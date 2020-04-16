Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ın yönetmeni oldu

16.04.2020 - 06:45
Evil Dead serisinin yaratıcısı olan ve 2000'li yılların başında hayata geçirilen Spider-Man üçlemesinin başarılı yönetmeni Sam Raimi, Doctor Strange In The Multiverse of Madness ile Marvel Evreni'ne (Doktor Strange Deliliğin Çoklu Evreninde) dönüyor.
İlk filmi yöneten Scott Derrickson’un Marvel Studios ile yaşadığı fikir ayrılığı sonrası adı gündeme gelen Raimi konuyla ilgili sessizliğini ComingSoon’a bozdu ve 5 Kasım 2021’de vizyona girecek filmin yönetmen koltuğunda oturacağını doğruladı.