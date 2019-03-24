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Sanat eserine dönüştürülen yemek tabakları

Instagram’da mikyoui00 adını kullanan yemek sanatçısı, tabaklardaki lezzeti birer sanat eserine dönüştürüyor. İşte bir yemek sanatçısının elinden çıkma, "Yemeği yapmak kadar sunmak da ustalık ister" dedirten sashimi (dilimelenmiş çiğ balık) tabakları...

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