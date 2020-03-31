Sanat eserlerini yeniden canlandırdılar (Evde sanat)
Corona virüs nedeniyle uygulanan sosyal izolasyon ve karantina günlerinde çoğumuz evde sıkışıp kaldık. Ne dışarı çıkabiliyoruz ne de müzelerdeki sanattan keyif alabiliyoruz ancak bu hayatın sıkıcı ve kültürden uzak geçeceği anlamına gelmez. Los Angeles'taki J.Paul Getty Müzesi (Getty), insanları güvenli evlerinden en sevdikleri sanat eserlerini yeniden yaratmaya ve fotoğraflarını paylaşmaya davet etti. İşte evde sanat davetine cevap veren fotoğraflardan öne çıkanlar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.