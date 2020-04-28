Sanatçı Hüseyin Şahin'den gerçek hayatta görmek isteyeceğiniz rüya gibi sahneler

Ünlü bilim insanı Albert Einstein, "Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar” demişti. Sanatçı Hüseyin Şahin’in çalışmaları da hayal gücünün ne kadar sınırsız olabileceğini kanıtlıyor. Görsel çalışmalarıyla, imkansız olduğunu düşündüklerimizi bir araya getiriyor. İşte Şahin’in çalışmalarından örnekler...

28.04.2020 - 10:55 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 10:59

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