Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor

Gümüşhane'de "gökyüzüne yakın saklı kent" adıyla da bilinen Santa Harabeleri, bölgede define arayanların yaptığı kaçak kazılar nedeniyle tahrip edilmiş durumda... Bölgede yaşayanlar; doğal sit alanı olan Harabelerin korunarak turizme kazandırılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor.

02.07.2020 - 11:27

Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 1
Gümüşhane'deki Santa Harabeleri; define kazıları ve bakımsızlık nedeniyle tarihi dokusunu günden güne kaybediyor.
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 2
‘Gökyüzüne yakın saklı kent’ adıyla anılan Santa Harabeleri, Gümüşhane'nin Dumanlı köyünde bulunuyor.
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 3
1500-1800 yıllarında önemli bir madenci yerleşimi olan bölge; taştan inşa edilen tek katlı yapılarla kiliselerden oluşuyor.
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 4
Rum mimarisine özgü ve bugüne kadar ayakta kalan eserleri barındıran bölge, arkeolojik doğal sit alanı statüsü taşıyor.
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 5
Bölge halkı; define kazıları ve çevresini saran otlar nedeniyle güzelliğini yitiren Santa Harabeleri'nin korunmasından yana.


Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 6
Bölgenin turizme kazandırılarak gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyorlar.
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 7

SANTA HARABELERİ

17’nci yüzyılda inşa edildiği biliniyor. Rumların bölgeden 1923 yılında göç etmesiyle kaderine terk edilen harabeler, Gümüşhane’ye 72, Trabzon’a ise 42 kilometre uzaklıkta; Gümüşhane’nin Dumanlı köyü sınırlarında yer alıyor. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran ve 1999'da arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Santa Harabeleri, 7 mahallede taştan inşa edilen tek katlı konutlardan ve her mahalledeki en az 1 kiliseden oluşuyor. 1700- 1900 yıllarında 5 bine yakın kişinin yaşadığı harabeler, ulaşım zorluğu nedeniyle az sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 8
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 9
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 10
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 11
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 12
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 13
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 14
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 15
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 16
Santa Harabeleri define kazıları ile tahrip ediliyor - 17

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